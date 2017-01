Hotel Rigopiano: le ultime news e gli aggiornamenti ad oggi 25 gennaio 2017, il numero dei morti sale a 24. Il triste bilancio dei morti nella valanga caduta sull’Hotel Rigopiano è salito a 24 vittime estratte dai soccorritori. Il numero dei dispersi è di 5 persone. Continua incessante il lavoro di chi da giorni è impegnato a salvare più vite possibile, nonostante con il passare del tempo questa speranza diventi sempre più fioca.

Hotel Rigopiano ultime news.

Sono state identificate alcune delle vittime estratte nelle ultime ore. Tra queste anche il receptionist Alessandro Riccetti e Stefano Feniello, il 28enne originario di Valva nel salernitano. Luigi D’Angelo, funzionario del Dipartimento della Protezione Civile ha dichiarato:”Non ci fermeremo fino a quando non avremo la certezza che non ci sia più nessuno. Dobbiamo continuare a cercare fino alla fine”.

Il Premier Gentiloni oggi durante l’informativa al Senato ha espresso il “sentimento di cordoglio e di compassione per le 23 vittime dell’Hotel Rigopiano dove si cercano 6 dispersi, per le 6 dell’elisoccorso di Campofelice e per le 5 vittime del maltempo e del terremoto”. “Siamo orgogliosi dei nostri soccorritori, sono cittadini italiani esemplari: forte e unanime deve essere il sentimento di riconoscenza per le 11mila persone intervenute che si prodigano per salvare vite. Rimarranno impresse le immagini dei lutti ma anche quelle delle vite salvate, dello Stato che mobilita tutte le proprie energie e arriva in mezzo alla tormenta con sci e pelli di foca. Credo che sia stato messo in atto ogni sforzo possibile dal punto di vista umano, organizzativo, tecnico per cercare di salvare i dispersi. Davanti alla concatenazione degli eventi in una crisi senza precedenti il dispiegamento delle forze, coordinate dalla Protezione Civile, è stato molto rilevante – ha spiegato il premier – dalle 4-5mila persone del 16-17 gennaio alle oltre 11 mila impegnate ieri e questo per raggiungere le frazioni isolate e soccorrere le persone in difficoltà con 3581 interventi di soccorso via terra e 32 elicotteri con oltre 300 missioni”. E proprio la tenacia dei soccorritori è da giorni al centro dei pensieri social di migliaia di persone che tributano a questi moderni eroi continui ringraziamenti.