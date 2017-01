Kristen Stewart fa una rivelazione bomba a proposito del neo presidente americano Donald Trump: «Qualche anno fa era ossessionato da me, davvero ossessionato. Ed era una cosa che mi faceva uscire di testa». Questo è quanto la diva californiana racconta in un’intervista a ‘Variety’, a proposito dei tweet con i quali Trump, nel 2012, rivolgeva continui attacchi all’attrice dopo la fine della sua relazione con Robert Pattinson, protagonista insieme a lei di ‘The Twilight Saga’.

Kristen Stewart su Trump: «È una cosa folle! Non voglio credere che sia accaduto!»

Ecco un esempio di come twittava Trump il 17 ottobre 2012: «Robert Pattinson should not take back Kristen Stewart. She cheated on him like a dog & will do it again–just watch. He can do much better!» (traduzione: Robert Pattinson non dovrebbe riprendere con sé Kristen Stewart. L’ha tradito come un cane e lo farà ancora, basta guardare. Lui può avere di molto meglio!» E Kristen commenta: «Non capivo, letteralmente non riuscivo a capire. È qualcosa di così lontano dalla realtà che non voglio credere che sia accaduto. È una cosa folle!». Attualmente la Stewart sta lavorando alla promozione del cortometraggio ‘Come Swim‘, scritto e diretto da lei e presentato al Sundance Film Festival.