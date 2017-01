La prova del cuoco di oggi 25 gennaio 2017: la sfida on the road e gli strozzapreti al gorgonzola e noci

La Prova del cuoco: la puntata di oggi mercoledì 25 gennaio 2017. Anche oggi l’appuntamento televisivo con la buona cucina e la simpatia de La prova del cuoco, su Rai 1 alle 11.50. A condurre è come sempre Antonella Clerici. Insieme a lei e alla sua allegra brigata conosceremo anche nella puntata di oggi mercoledì 25 gennaio 2017 della nuova puntata de La prova del cuoco.

La prova del cuoco: le anticipazioni di oggi mercoledì 25 gennaio 2017.

Scopriremo presto tutte le ricette e gli ospiti di oggi nell’appuntamento quotidiano de La prova del cuoco alle 11.50 su Rai 1. Nell’anteprima di oggi de La prova del cuoco dei deliziosi tramezzini fritti. Oggi si sfidano per La prova del cuoco la scaccia ragusana e la pizza mou in occasione di Mainardi on the road, la sfida dello street food. Il primo piatto di oggi de La prova del cuoco sono gli strozzapreti con gorgonzola e noci di Alessandra Spisni. A vincere il torneo on the road oggi è la scaccia ragusana. Grande ospite di oggi a La prova del cuoco è David Povedilla che cucina i pinchos morunos, spiedini di carne con verdure. Arriva il Carnevale con Anna Moroni che prepara le frittelle di riso della zia Lalla.

Ieri abbiamo visto come ogni martedì la simpatica sfida Anna Serpe contro Anna Moroni sul tema degli spinaci. Lo chef nipponico-brasiliano Ricardo Takamitsu ha spiegato come preparare il sushi mentre Daniele Reponi ha preparato i suoi insuperabili panini con un ingrediente speciale: petto d’anatra affumicato. Pietro Di Noto ha proposto il suo gelato all’arancia. Chi riuscirà a vincere oggi la gara dei cuochi e quali saranno gli ospiti della puntata di oggi 25 gennaio 2017 de La prova del cuoco?