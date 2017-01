Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ultime news gossip oggi 25 gennaio 2017

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ultime news gossip. Michelle Hunziker ha da poco compiuto 40 anni, e per l’occasione si è raccontata al settimanale ‘Chi. Questo compleanno per lei ha il sapore di un nuovo inizio: “I quarant’anni non sono e non saranno mai un traguardo, ma rappresentano un nuovo inizio. Oggi so cosa voglio, sono consapevole, ma questo non vuol dire che io non possa realizzare altri sogni. Se ci penso io sono una sognatrice e nessuno può impedirci di sognare. Fa bene al cuore e all’animo”, ha dichiarato la bellissima showgirl al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sempre più innamorati e felici.

La Hunziker ha anche parlato dell’amore per il marito Tomaso Trussardi, e di avere intenzione di fare almeno un altro figlio con lui. “Lui è il mio angelo, il mio uomo, lui è sempre. Tomaso è l’uomo con cui voglio camminare fino alla fine dei miei giorni, con cui voglio allargare la famiglia, questo è il mio progetto. Io ci credo. E questo è il percorso della mia felicità. Ho voglia di fare meglio di prima. Magari faccio un altro figlio. E poi i quaranta di oggi sono i nuovi trenta”, ha raccontato la bellissima Michelle.