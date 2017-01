Papa Francesco udienza di oggi 25 gennaio 2017. Tantissimi anche oggi i fedeli presenti da Papa Francesco in occasione dell’Udienza generale del mercoledì in aula Paolo VI in Vaticano. Il Papa ha invitato alla fedeltà a Cristo ed ha rivolto come sempre un pensiero a giovani, ammalati e sposi novelli. “Cari giovani, la figura di San Paolo sia modello del discepolato missionario” ha detto il Papa ai ragazzi nel giorno della Conversione di San Paolo.

Udienza di oggi 25 gennaio 2017.

“Invito tutti a rimanere fedeli a Cristo Gesù. Egli ci sfida ad uscire dal nostro mondo piccolo, per il Regno di Dio della libertà e della verità” ha detto il Papa nell’udienza generale di oggi ai pellegrini di lingua portoghese. Il Papa invita a fidarsi dei disegni del Signore senza nulla pretendere: “quando nella vita sperimentiamo le prove non dobbiamo mettere condizioni a Dio ma accettare che si realizzino i suoi disegni giungano a noi i modo diverso dalle nostre aspettative, bisogna essere certi che Dio sa trarre vita anche dalla morte e ci può essere serenità anche nella beatitudine e nel pianto”. Ieri il messaggio del Papa per la 51.ma Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali, incentrato sul tema “Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo” invitando ad “oltrepassare” il sentimento del “malumore e di rassegnazione” e non cedere alla spettacolarizzazione del male. La realtà dipende “dallo sguardo con cui viene colta, dagli occhiali con cui scegliamo di guardarla” ha detto il Santo Padre.