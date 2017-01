Paris Haute Couture 2017: il calendario, le sfilate e le ispirazioni

Paris Haute Couture 2017. L’alta moda è di casa a Parigi dal 22 al 26 gennaio 2017 con le eccellenze nel campo dell’abbigliamento, degli accessori di lusso e dell’alta gioielleria. Tra assenze significative come quella di Versace ed illustri conferme, ad aprire le sfilate della Parigi Haute Couture primavera estate 2017 è stato Rabih Kayrouz. La collezione dello stilista libanese è un trionfo di colori e di tinte unite, con unica eccezione fatta per fantasie a righe verticali molto sottili. Tra i nomi di richiamo che hanno già presentato le proprie proposte per l’alta moda primavera estate 2017.

Schiaparelli, Chanel, Giorgio Armani Privè e Dior alla Paris Haute Couture 2017.

Anche Schiaparelli sceglie il colore pieno per i suoi capi, con un trionfo di fantasie: grandi fiori, motivi geometrici, righe, paisley. Alcuni motivi sono accostati in maniera dirompente, creando contrasti interessanti. Chanel propone abiti d’ispirazione retrò, per i tagli, la scelta dei materiali e le fantasie. La palette cromatica è ricca di colori tenui, con una predominanza del rosa. (Nell’immagine). Giorgio Armani Privè porta in primo piano le spalle e propone un trionfo d’arancione in tutte le sfumature. Il nero in versione integrale si è visto un po’ in tutte le sfilate, ma Christian Dior lo ha proposto in maniera decisa. Le sue modelle hanno sfilato con singolari copricapi di piume e ballerine. Gli abiti di Dior sono un tripudio di tulle, ruches e decori floreali.

