Pensioni oggi 25 gennaio 2017, le ultime novità. Le news sulle pensioni vengono fornite da Tito Boeri nell’ambito del convegno “Tuttopensioni”, organizzato dal Sole 24, ha parlato delle novità introdotte in merito alle pensioni dalla legge di stabilità 2017. “Nell’ambito del sistema pensionistico rimangono forti iniquità e differenze di trattamento macroscopiche anche nell’ambito della stessa generazione – ha sintetizzato Boeri – sulle quali fin qui non si è intervenuti”. Per Boeri nella manovra ”quanto stabilito aumenta la spesa pensionistica incrementando la generosità di trattamenti su categorie che hanno già fruito di assegni più vantaggiosi di chi ne potrà fruire in futuro”. Il presidente dell’Inps punta in particolare l’indice sull’estensione della quattordicesima.

Pensioni anticipate e Ape, le ultime news di Tito Boeri e Stefano Patriarca.

Sul fronte pensioni Boeri, dopo aver affermato che la manovra aumenta la generosità di trattamenti su categorie che hanno già fruito di trattamenti più vantaggiosi di chi li fruirà in futuro, corregge in parte il tiro sottolineando, nell’ambito di un confronto con il consigliere economico della presidenza del Consiglio, Stefano Patriarca, di non essersi riferito al cosiddetto anticipo pensionistico nella legge di bilancio “ci sono forti elementi di equità, visto che si è deciso di fare un’operazione selettiva di sostegno alle situazioni di maggiori difficoltà sul lavoro. L’Ape volontario, del resto – ha sostenuto Patriarca – non è un anticipo pensionistico ma finanziario, mentre quello sociale non è una pensione, ma un intervento assistenziale a carico della fiscalità generale. Fino ad oggi in situazioni simili lo strumento usato era il prepensionamento. L’Ape sociale non fa questo, ma dice che chi ha perso il lavoro, chi fa lavori gravosi, chi ha infermità personali, può avere una indennità commisurata”.

Riforma pensioni, Cesare Damiano replica alle affermazioni di Tito Boeri.

Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro alla Camera, replica alle affermazioni di Tito Boeri sulle pensioni, e dichiara:”Stupiscono i rilievi del Presidente dell’Inps, Boeri, a proposito dell’aumento del debito che deriverebbe da queste norme che riguardano la flessibilità, la quattordicesima e numerose altre normative che hanno sanato grandi ingiustizie come il cumulo ‘oneroso’ dei contributi”. “L’ultima legge di Bilancio del Governo Renzi – spiega Damiano – nella parte relativa alla previdenza, introduce importanti principi di equità e di solidarietà. Le stime delle risorse richieste dalle leggi di spesa vengono fatte abitualmente dalla Ragioneria dello Stato e, per quanto riguarda le pensioni, attraverso le valutazioni dell’Inps”.

Secondo quanto riporta l’agenzia Italpress, sottolinea Damiano:”L’istituto, se ha delle domande, dovrebbe rivolgerle a se stesso e chiarirsi i dubbi. Vale la pena di ricordare a Boeri che il Documento di Economia e Finanza del 2016 elaborato dal Governo afferma che ‘cumulativamente, la minore incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL, derivante dal complesso delle riforme avviato dal 2004 (2004, 2007, 2010 e 2011), ammonta a circa 60 punti percentuali di PIL fino al 2050’, vale a dire un risparmio di 900 miliardi di euro fatto sulle pensioni. Una formidabile e dolorosa messa in sicurezza, non solo dei conti dello Stato, ma della stessa sostenibilità del sistema previdenziale: una scelta anche a vantaggio dei giovani e fondata su un principio di solidarietà intergenerazionale.”

Pensioni novità, la replica di Domenico Proietti a Tito Boeri.

Replica alla dichiarazioni di Tito Boeri sulle ultime novità in materia di pensioni anche Domenico Proietti, segretario confederale Uil, che dichiara all’Adnkronos:”Solo chi viene da Marte può pensare che dare la quattordicesima a chi prende 1000 euro sia favorire i pensionati ricchi. Se invece si guarda al pacchetto previdenza ci si accorge che si introduce quella flessibilità che può favorire il mercato del lavoro. Eppoi è già prevista una seconda fase dove c’è un impegno esplicito a varare un pacchetto di misure che migliorino le prestazioni previdenziali”.

Secondo il sindacalista si deve dire la verità: ”Dopo che per anni si sono utilizzate le pensioni come un bancomat adesso che si mettono risorse nel sistema non si può parlare di debito in questo modo”. Se si parla di debito ”allora il problema va affrontato tagliando la spesa pubblica improduttiva e incidendo seriamente sull’evasione fiscale”. Proietti ricorda che ”da un nostro studio emerge chiaramente che la spesa per pensioni pura in Italia è del 10,5% del pil, sotto la media europea che è del 12%. E la stessa cosa vale per l’accesso alla pensione: la media europea è di 63 anni, quella italiana di 67 anni e 7 mesi”.

Riforma pensioni, le ultime novità nel commento di Claudio De Vincenti.

Anche il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti commenta le dichiarazioni rilasciate dal Presidente dell’Inps Tito Boeri in merito alle nuove norme sulle pensioni ed in tema previdenziale e dichiara: “Il miglioramento dei trattamenti pensionistici varato con la Legge di Bilancio è del tutto sostenibile per la finanza pubblica sia nell’immediato che in prospettiva”. Così il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti commenta le dichiarazioni rilasciate oggi dal Presidente dell’Inps.“Il Governo Renzi – prosegue – proprio per contrastare la povertà ha stanziato, per la prima volta nel nostro Paese, risorse consistenti e il Governo Gentiloni sta accelerando l’approvazione in Parlamento della legge delega in materia”.“A nessuno può sfuggire – conclude il ministro – che anche il miglioramento delle pensioni più basse e l’accesso flessibile al pensionamento aiuteranno a sostenere proprio le famiglie in maggiore difficoltà economica. Siamo fieri di aver trovato i fondi per farlo”.

Tito Boeri: Ape e buste arancioni.

Intanto, a partire da febbraio 150mila “buste arancioni” e 135mila email verranno spedite dall’Inps alla platea dei potenziali utilizzatori dell’anticipo pensionistico (Ape). La notizia è stata data ieri dal presidente dell’istituto di previdenza Tito Boeri nel corso del suo intervento a Tuttopensioni 2017. L’invio delle comunicazioni fa parte di un impegno informativo, relativo a tutte le novità previdenziali e sulle pensioni contenute nella legge di Bilancio. Secondo Boeri “dopo anni in cui i requisiti (per il pensionamento, ndr) erano stati inaspriti e al termine di una crisi molto profonda per l’economia italiana, è presumibile ci sarà una fortissima pressione per poter utilizzare i margini di flessibilità che la legge oggi consente in un modo altamente selettivo, perché solo alcune categorie di lavoratori potranno accedere a queste forme di uscita anticipata. Credo che potremo aspettarci una fortissima domanda di informazioni da parte delle persone potenzialmente interessate”.

La platea iniziale di riferimento, ha affermato Boeri, è di 285mila persone, ma «alcune di queste hanno già il Pin. A loro manderemo un’email con l’invito ad accedere al sito”. Per tutti gli altri, invece, l’invito è a dotarsi di Spid (l’identità digitale che consente di interagire con tutta la pubblica amministrazione) “affinché possano d’ora in poi avere accesso online al sito Inps e avere tutte le simulazioni che servono loro per compiere in modo più informato possibile una scelta a questo riguardo. L’obiettivo che ci diamo con la campagna di invio delle lettere a casa dei contribuenti è farli interloquire con noi in maniera più interattiva e avere più informazioni”.

Riforma pensioni, continua l’iter governativo.

Intanto sul fronte riforma pensioni, a livello governativo-istituzionale procede il cammino per rendere operativa l’Ape: sono necessari due decreti del presidente del Consiglio dei ministri, due accordi tra ministeri e Abi e Ania, un accordo tra Inps e Mef che, secondo quanto affermato ieri da Stefano Patriarca, consigliere economico unità di coordinamento della politica economica della Presidenza del consiglio, dovrebbero essere pronti per inizio-metà di febbraio e, per previsione della legge di Bilancio, dovrebbero essere emanati entro il 2 marzo.

Opzione donna, cumulo, ape social: ultime novità.

Sul fronte pensioni, ancora in forse altre norme aggiuntive, come la possibilità di utilizzare il cumulo gratuito anche per accedere a “opzione donna” (valida per le lavoratrici con 57 anni e 35 di contributi raggiunti entro fine 2015) e non solo alla vecchiaia o alla pensione anticipata. Intanto prosegue il lavoro di preparazione dei decreti ministeriali e del presidente del Consiglio che servono per dare attuazione all’Ape social. In particolare, sarebbe in via di definizione la graduatoria Inail per lavori gravosi cui verrà riconosciuta quest’indennità. Una lista da chiudere non senza difficoltà, visto che ricomprende figure come le maestre d’asilo e gli infermieri che non rientrano nella tabelle tariffarie premio-rischio dell’Inail. Inoltre sul fronte Inps, sarebbero pronte le prime circolari attuative per gli usuranti e il cumulo gratuito (solo sulle diverse gestioni Inps e non per le Casse). Pronte anche le nuove domande di certificazione dei requisiti per l’accesso all’ottava salvaguardia esodati, come da messaggio pubblicato due giorni fa.

Riforma pensioni, possibili modifiche su Ape social.

Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, uno degli altri obiettivi sul fronte pensioni è quello di garantire l’accesso all’Ape social anche agli invalidi del lavoro con una percentuale di riduzione delle capacità non allineata a quella degli invalidi civili. È questo una dei ritocchi cui stanno lavorando i tecnici di Palazzo Chigi e del ministero del Lavoro per allargare il raggio di azione del prestito-ponte senza effetti sui conti. La norma attuale prevede l’accesso all’indennità dell’Ape sociale a diverse condizioni, tra cui quella degli invalidi con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e che abbiano 30 anni di contributi versati. Questa soglia di invalidità, tuttavia, esclude una certa quota di lavoratori che non superano il 60% di riduzione delle capacità, secondo le tabelle di trasformazione Inail. Di qui l’ipotesi di allineare queste diverse tipologie per ampliare l’accesso all’Ape social nell’ambito delle risorse già stanziate.

