Riforma delle pensioni, le ultime novità. Le ultime esternazioni del presidente dell’Inps, Tito Boeri, sulle misure riguardanti le pensioni contenute nella Legge di Bilancio 2017 sono state criticate dai sindacati e da alcuni esponenti del mondo politico. “Il miglioramento dei trattamenti pensionistici varato con la Legge di Bilancio è del tutto sostenibile per la finanza pubblica sia nell’immediato che in prospettiva”, ha affermato il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, come riportato da rainews. Il Ministro è entrato nel merito delle misure sulle pensioni, aggiungendo:”A nessuno può sfuggire che anche il miglioramento delle pensioni più basse e l’accesso flessibile al pensionamento aiuteranno a sostenere proprio le famiglie in maggiore difficoltà economica. Siamo fieri di aver trovato i fondi per farlo”.

Pensioni, le affermazioni di Boeri. I sindacati difendono le riforme.

A difendere le riforme sulle pensioni contenute nella Legge di Bilancio 2017 ci sono anche i sindacati, che storcono il naso solo nel caso dell’Ape. il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli ha precisato:”Con questi primi interventi è stato introdotto un minimo di equità, se si tiene conto che in questi anni i pensionati ed i lavoratori dipendenti hanno contribuito oltre misura al risanamento dei conti pubblici. Lo dimostra il fatto che il Fondo pensioni lavoratori dipendenti incrementa costantemente il suo attivo, mentre”, ha sottolineato, “altre gestioni, come quella dei dirigenti ad esempio, minacciano la sostenibilità futura dell’Inps”.

Pensioni anticipate. Il commento dell’Anief.

L’Ape non convince i sindacati. Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal, ritiene che l’importo della pensione debba necessariamente corrispondere ai contributi versati per una vita lavorativa. “Lo ribadiamo: chiedere a chi ha lavorato 35 o 40 anni di privarsi di 300 o 400 euro su una pensione già penalizzata dal nuovo modello di calcolo contributivo introdotto dalla riforma Monti-Fornero, rappresenta secondo una provocazione bella e buona. Oppure solo fumo negli occhi”, ha affermato.