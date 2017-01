San Valentino 2017, Laura Pausini firma 33 frasi dei Baci Perugina

Laura Pausini è un’icona della canzone italiana. A partire dagli esordi a Sanremo con “La solitudine”, Laura, in 23 anni di carriera e con 70 milioni di dischi venduti, con le sue canzoni ha fatto innamorare milioni di persone. Per la prima volta in assoluto Laura Pausini insieme a Baci Perugina autografa 33 frasi tratte dalle sue canzoni più belle e 10 dediche pensate per i fan e tutti gli innamorati, inserite nei “cartigli” dell’edizione speciale di Baci Perugina dedicata a San Valentino.

Laura Pausini, gli “Autografi d’amore di Laura”.

“La meraviglia di essere simili” diventa la colonna sonora d’amore di Baci Perugina e il sigillo della nuova edizione di“Autografi d’Amore di Laura Pausini”. E così, da “Benvenuto a un nuovo anno per noi/a un anno di noi” ad “Arrivi tu che sai chi sono”, Baci Perugina celebra l’amore con la musica di una star internazionale che da sempre ha fatto dell’amore il tema delle sue canzoni più belle. Ogni gesto d’amore che si rispetti è sempre accompagnato da una dedica e Laura Pausini ha regalato a Baci Perugina10 frasi, pensate per i fan e gli innamorati, che potranno far proprie o completare con la propria vena romantica; queste sono contenute negli speciali cartigli firmati “Io e Laura Pausini”. “La faresti una pazzia? Sai come si fa una pazzia?…” o “Le cose più belle della vita non sempre si vedono con gli occhi…” sono solo alcuni degli incipit d’amore da dedicare e personalizzare anche sul sito baciperugina.it e condividere con l’hashtag #ioeLaura

È ancora la musica il linguaggio del cuore prediletto dagli innamorati, capace di manifestare sensazioni ed emozioni che altrimenti rimarrebbero inespresse. E la musica è il linguaggio prediletto anche da Baci Perugina a San Valentino che si affida alla passione di Laura Pausini per trasmettere un messaggio d’amore che ha in sé vitalità, speranza e coraggio. Infatti San Valentino è sì la festa degli innamorati ma soprattutto dell’amore e, non c’è cosa più bella del dichiarare il proprio sentimento alla persona amata in un giorno profondamente legato alla sfera romantica dell’affetto.