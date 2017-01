Kristen Stewart, le ultime news gossip al 25 gennaio 2017. Già da dicembre le voci di gossip vogliono l’attrice statunitense Kristen Stewart alle prese con un nuovo amore: si tratta della modella irlandese Stella Maxwell, e la conferma della loro relazione arriverebbe dall’Italia. Le due ancora non hanno rilasciato dichiarazioni in proposito, ma sono state paparazzate dal settimanale Chi. Sembra che Kristen abbia raggiunto Stella a Milano, dove ha sfilato per il prêt-à-porter. Le due sono state fotografate da Chi mentre si scambiavano teneri baci, prialma di salire in hotel, dove hanno trascorso la notte insieme. Il giorno dopo sono volate entrambe a Los Angeles.

Tagli capelli 2017, il bob di Kristen Stewart.

Kristen Stewart per l’Inverno 2017 ha optato per un look di estrema tendenza. Per quanto riguarda i capelli, l’attrice ha scelto un bob che porta pari, senza scalature, e con piega liscia. Per quanto riguarda la colorazione, Kristen ha deciso di abbandonare il biondo platino per tornare al castano naturale.