Tagli di capelli medio-corti 2017: bob e pixie della primavera estate

Tagli di capelli corti 2017:i nuovi tagli della prossima stagione. I tagli di capelli corti e medi saranno di tendenza anche nel 2017 nella primavera estate con le loro mille sfumature e il loro fascino versatile e contemporaneo. Abbiamo scovato sui social diversi look e tagli del momento su instagirls e itgirl che amano cambiare look e provare anche i tagli di capelli più estremi.

Moda capelli 2017: nuovi tagli bob e pixie.

Abbiamo visto come nei saloni dell’hairstyle i tagli corti di capelli ed in particolare i bob in versione asimmetrica non cedono il loro scettro di tagli di capelli più richiesti. Oggi si gioca molto con il colore e con venature chiare che mettano in risalto il viso come un leggero contouring. Il pixie è altresì super femminile, senza troppe rasature e con un ciuffo più lungo e voluminoso che richiama un caschetto con riga al lato. Icone come Lady Diana ma anche le protagoniste degli anni ruggenti sixies sono di ispirazione per i nuovissimi tagli di capelli corti che ormai hanno conquistato grandi e piccine.