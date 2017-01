Uomini e donne, Trono Classico anticipazioni e news: il primo bacio di Luca e le novità della puntata di oggi 25 gennaio 2017

Uomini e Donne, le ultime anticipazioni del trono classico: il primo bacio di Luca. Nelle ultime anticipazioni di oggi del trono classico di Uomini e Donne è Luca Onestini il protagonista. Nonostante sia un ragazzo silenzioso e tranquillo, in poche settimane ha portato il suo trono ad un livello decisamente più elevato degli altri. Infatti è proprio da attribuire a lui il primo bacio del nuovo percorso del trono classico di Uomini e Donne. Il tronista Luca si è lasciato andare con la corteggiatrice Giulia, con lei è già nato un bel feeling. Luca inoltre non nasconde di provare anche un certo trasporto fisico nei suoi confronti. Ma non è solo lei negli interessi del tronista: anche la corteggiatrice Soleil ha portato a casa dei complementi per il suo lato B. Entrambe sono ormai in netto vantaggio rispetto alle rivali. Il pubblico manifesta il suo interesse per Giulia.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono classico: la dedica sui social della corteggiatrice Carmen per Manuel Vallicella.

A spiccare tra le corteggiatrici di Manuel Vallicella è Carmen Rimauro che si è apertamente dichiarata per lui. Manuel, pur essendo attratto da lei, non perde occasione per stuzzicarla e la invita a mostrare tutto il suo carattere e il suo essere reale. La corteggiatrice si mostra in difficoltà e ha deciso di sbilanciarsi sui social, ecco quanto scrive: “le più belle parole le pronuncia il cuore nel silenzio di un abbraccio”. Manuel Vallicella appare deciso e desideroso di trovare la persona giusta per lui senza questa volta farsi prendere in giro.