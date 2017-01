Amici 2017 Ed. 16: le ultime news e anticipazioni della puntata di sabato 28 gennaio 2017. Sabato 28 gennaio 2017 su Canale 5 alle ore 14.10 andrà in onda il terzo speciale di Amici 2017 Ed. 16. Secondo le ultime news e anticipazioni che ci provengono dal sito Il vicolo delle news possiamo esaminare quanto è accaduto e quanto andrà in onda sabato 28 gennaio 2017. La scuola di Amici 2017 Ed. 16 ha visto due eliminazioni per non aver superato l’esame; stiamo parlando delle cantanti Valentina e Marta e il ballerino Erik. Brutta sorte per il ballerino Lorenzo che è stato cacciato dalla scuola di Amici 2017 Ed. 16 per aver criticato le coreografie di Emanuel Lo e Veronica . Al suo posto ha fatto il suo ingresso Simone Frazzetta, già visto ai casting. Intanto il cantante Riccardo ha ricevuto una sospensione di tre giorni per aver fatto il gesto dell’ombrello alla produzione che voleva finisse di incidere il suo inedito in due giorni.

Intanto al posto di Riccardo come caposquadra prende il suo posto Vittoria. La punizione per Riccardo consiste anche nel fatto che non potrà incidere il secondo inedito, come invece potrà fare Federica. Mike vince la sua sfida e resta all’interno della scuola di Amici 2017 Ed. 16. Si parte poi con la gara a squadre dove Cosimo batte Andreas che sarà di nuovo al centro delle critiche di Garrison e Celentano, con polemiche conseguenti. Vittoria supera Oliviero e Mike batte Alessio nella gara inediti. Federica vince contro Thomas. Shady batte Giada. Quindi a trionfare sono i Senza Piani. Non c’è tempo per la seconda manche. Non indicata la persona che va in sfida. Giulia e Sebastian saranno assenti per malattia.