Amnistia e indulto: le ultime news ad oggi 26 gennaio 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le novità ad oggi 26 gennaio 2017. I temi di Amnistia e indulto continuano ad essere al centro delle riflessioni dei Radicali italiani così come il reato di tortura, a margine dell’anniversario della morte di Giulio Regeni, è nuovamente obiettivo di chi è impegnato nella lotta per il rispetto dei diritti umani. Ecco le ultime notizie su carceri e detenuti ad oggi 26 gennaio 2017.

Carceri e detenuti: le ultime news ad oggi.

Secondo quanto riportato sul sito del movimentocinquestelle Giulia Gibertoni si è espressa sulla possibilità avanzata dall’amministrazione penitenziaria di utilizzare una sezione del carcere di Modena per ospitare i detenuti in regime di 41-bis. “Il carcere Sant’Anna di Modena al momento è la struttura meno indicata per riuscire ad accogliere e gestire i detenuti del 41bis. In un contesto dove le criticità, strutturali ed organizzative, sono ancora moltissime sarebbe da veri irresponsabili aggiungerne altre. Come abbiamo segnalato più volte attraverso il nostro lavoro in Regione, la situazione all’interno del Sant’Anna è di completa emergenza, sotto tutti i punti di vista Le condizioni di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria sono ormai da tempo critiche e le loro dimostranze restano inspiegabilmente inascoltate da parte dei vertici della struttura. Ormai da molti mesi la direzione dell’istituto penitenziario non comunica con le sigle sindacali. A questo contesto di assoluta criticità adesso c’è qualcuno che vuole aggiungerne delle altre con l’accoglimento dei detenuti mafiosi. Un’idea assurda che di certo non risolverà i problemi che da tempo segnaliamo ma che, anzi, sarà destinata ad aggravarli”.

Non migliore la situazione di Trani. Secondo molfettaviva.it Federico Pilagatti, segretario nazionale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria in una nota denuncia lo stato generale di criticità del carcere maschile di Trani dove “vengono condotti tutti gli arrestati nel territorio di Molfetta e dove, lunedì scorso, un ispettore di polizia è stato aggredito da un detenuto e, in particolare, le condizioni disumane di una sezione, “dove ci sono i bagni sono a vista, in ambienti angusti, meno di tre metri per uno e mezzo. Celle in cui i detenuti mangiano, dormono e trascorrono la maggior parte della giornata. Da mesi quanto avviene lì dentro viene comunicato ai vertici dell’amministrazione penitenziaria regionale e nazionale e, finalmente, ha portato all’intervento del Provveditore regionale che ha iniziato una accurata ispezione presso il carcere tranese”. Insomma, il rispetto dei diritti umani e delle indicazioni europee sembrano ancora lontani…

Ti potrebbe interessare anche: Amnistia e indulto tutte le ultime news e novità.