Anticipazioni Il Segreto le trame della settimana del 29, 30, 31 gennaio e 1, 2, 3 e 4 febbraio 2017: «Don Anselmo ritorna a Puente Viejo». Sconvolgenti sono gli avvenimenti che incontriamo in queste anticipazioni de Il Segreto per la settimana a venire! Severo si rivolge a Onésimo (perché mai, ci chiediamo, proprio a lui?) per indagare su quello che è capitato in casa sua – il vino avvelenato – e soprattutto sulla tragedia a El Jaral. Frattanto assistiamo al ritorno del buon don Anselmo a Puente Viejo, mentre Raimundo ha molte spiegazioni da chiedere a Francisca. E c’è un’altra terribile novità: Sol e Candela sono state rapite da Eliseo, che chiede come riscatto a Santacruz l’intero suo patrimonio!

«Hipólito e Gracia vogliono sposarsi!» Anticipazioni Il Segreto settimana del 29, 30, 31 gennaio e 1, 2, 3 e 4 febbraio 2017

Continuando con le anticipazioni de Il Segreto vediamo che Santacruz tenta di localizzare le telefonate di Eliseo tramite la centralinista del paese. Hipólito e Gracia vogliono sposarsi, e chiedono a don Anselmo di celebrare il matrimonio. Rosario attende la partenza di Emilia prima di trasferirsi, mentre Onésimo riporta a Francisca e a Severo che ha appurato la natura del tutto accidentale del tragico incendio che ha distrutto El Jaral.

«Beatriz, l’unica superstite dei Mella!» Anticipazioni Il Segreto le trame della settimana del 29, 30, 31 gennaio e 1, 2, 3 e 4 febbraio 2017

Attraverso le anticipazioni de Il Segreto scopriamo che l’infame Eliseo Valleverde vuol costringere Sol e Candela a prostituirsi! La signora Montenegro, intanto, molto soddisfatta per l’esito delle indagini, da cui risulta non avere alcuna responsabilità nei recenti tragici eventi, dà mandato al suo legale per procedere all’acquisto di El Jaral. Frattanto Alfonso vuol convincere Emilia a non partire per Malaga con César, mentre Severo e Lucas si recano a Valencia per tentare di liberare Candela e Sol! Infine Matías trova Beatriz Mella ancora viva tra le fumanti rovine del Jaral, e la porta in salvo.