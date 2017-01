Anticipazioni Un posto al sole, le trame della settimana del 30, 31 gennaio e 1, 2 e 3 febbraio 2017. «Si scioglie il ghiaccio fra Mauro e Teresa». Secondo le Anticipazioni di Un posto al sole la situazione – sia sentimentale che lavorativa – di Niko è di grande confusione e indecisione: Beatrice o Susanna? Sono giorni di grande tensione per il giovane Poggi, perché a breve si deciderà chi tra lui e Susanna resterà a lavorare nello studio Enriquez.

«Bacio di addio frainteso…» Anticipazioni Un posto al sole settimana del 30, 31 gennaio e 1, 2 e 3 febbraio 2017.

Frattanto, secondo le anticipazioni di Un posto al sole, Vittorio chiede a Teresa di diventare sua collaboratrice domestica, mentre Filippo e Serena si interrogano sul rapporto tra Marina e Roberto. Continua intanto l’ostilità tra Angela e Franco, mentre Renato, dopo aver visto di nascosto il bacio di addio tra Nadia e Alberto, fraintende e accusa il colpo lungo. Opta per un’azione silenziosa: nelle successive anticipazioni vedremo presto quale…

«Sì vendetta, tremenda vendetta!» Anticipazioni Un posto al sole, le trame della settimana del 30, 31 gennaio e 1, 2 e 3 febbraio 2017.

Sappiamo attraverso le anticipazioni di UPAS che Nadia ha deciso di troncare la storia segreta con Alberto Palladini e che Renato, credendo che la relazione sia ancora in atto, pensa a come farla pagare al suo rivale in amore. Le anticipazioni non specificano ancora in che modo intenda vendicarsi, ma è probabile che siano coinvolti anche il suo amicone Raffaele e la moglie Ornella. Intanto Marina e Roberto Ferri sono sempre più vicini, e la Giordano va insieme a lui a inaugurare la fusione dei Cantieri. Infine Niko si vede respinto – sia da Susanna che da Beatrice – e proprio in un giorno per lui assai importante: da due ragazze che aveva, ora non ne ha più nessuna!