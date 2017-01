Anticipazioni Una vita – Acacias 38, le trame della settimana del 30, 31 gennaio e 1, 2 e 3 febbraio 2017. «Si scioglie il ghiaccio fra Mauro e Teresa». Secondo quanto ci rivelano le Anticipazioni di Una vita – Acacias 38, nelle puntate della settimana a venire Mauro San Emeterio fa da protagonista. Dopo un primo momento di diffidenza da parte della bella maestrina, fra Mauro e Teresa si instaura un clima di fiducia e collaborazione, che pere anche sconfinare in un un tenero sentimento.

Le anticipazioni di Una vita ci mostrano l’ispettore e la maestra allearsi per smascherare Cayetana. Ma Teresa dovrà fare prima una scoperta che riguarda lo stesso Mauro, e che la lascia basita. San Emeterio infatti, è fidanzato con una donna molto malata, di nome Humildad. L’uomo, in effetti, non l’abbandona, ma sta con lei più per senso del dovere che per un vero e proprio sentimento. Ma c’è di più: per Mauro è in arrivo la classica doccia fredda!

Come ci mostrano le anticipazioni di Una vita per la settimana dal 30 gennaio al 3 febbraio, infatti, i superiori di Mauro gli impongono di por fine alle indagini su Cayetana, e gli gli tolgono il sostegno. Soddisfatta per il colpo piazzato grazie al ritrovato favore della Regina, la Sotelo si bea nel vedere aumentare di giorno in giorno il suo potere personale. Ma non immagina che la nemesi è vicina: Teresa, strettamente legata al suo passato, fa conoscenza anche con Fabiana ed in segreto si ricorda di lei. Tra Felipe e Leonor s’accende intanto un contenzioso: riconoscendo nel romanzo della giovane più di un richiamo alla sua vita privata, l’avvocato l’affronta. Intanto Lourdes continua a imperversare, ma le sue ore ad Acacias son contate, perché è di nuovo sul punto di lasciare il Paese.