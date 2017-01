Antonella Clerici: look fucsia oggi a La prova del cuoco

Antonella Clerici: in fucsia il look oggi a La prova del cuoco. Un’esplosione di colore oggi per la conduttrice de La prova del cuoco, Antonella Clerici. La protagonista del programma di cucina ed intrattenimento di Rai 1 sceglie infatti una blusa leggera in fucsia, colore che dona tantissimo alle bionde con la carnagione chiara e che è abbinato anche al rossetto e al resto del make up delicato. La Clerici alla blusa fucsia abbina un paio di jeans taupe.

Antonella Clerici: oggi 26 gennaio 2017 un look fucsia.

Capelli raccolti e lisci Antonella Clerici che sceglie una blusa lunga in un colore molto acceso che le illumina il viso ed un tessuto lucido che esalta le linee. Ospiti di oggi a La prova del cuoco Gianfranco Vissani, che ha giudicato la sfida dell’Uovo d’oro con protagonisti gli chef Marsetti e Rossi, Luisanna Messeri, Anna Moroni e Anna Dente, quest’ultima nelle vesti di presidente di giuria della settimana. Domani a la Prova del cuoco vedremo con Antonella Clerici Fabio Picchi e la sfida del campanile italiano.

Ti potrebbe interessare anche: La prova del cuoco: anticipazioni, ospiti, ricette e novità del programma di Antonella Clerici.