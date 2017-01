Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la separazione è ufficiale, firmati i documenti

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la separazione è ufficiale. Stefano De Martino e Belèn Rodriguez si sono separati. Martedì scorso 24 gennaio è arrivata la firma dei due sotto i documenti dopo le domande rituali. A dare alcuni dettagli in più è stato il quotidiano il Corriere della Sera.

Belèn e Stefano si separano: le ultime news.

“Alle tre del pomeriggio, in udienza, per prima si è presentata lei con il suo legale, Giuseppe Russo. L’ex, Stefano De Martino, seguiva, accompagnato dagli avvocati Nicola Colavita e Laura Matteucci. Le domande di rito, veloci, poi la firma: dopo tre anni di matrimonio, sancita la parola fine” riporta il Corriere. Un anno è trascorso dalla nota ufficiale che confermò la separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due ex trascorreranno i weekend alternati con il loro figlio Santiago. Una separazione sicuramente dolorosa di cui Stefano e Belèn non amano sbandierare i dettagli.

“È normale che non ci sia stata indifferenza di fronte alle sue parole – ha dichiarato Belen a fronte delle recenti parole di Stefano sui sentimenti ancora nutriti per la moglie – però ho sofferto tanto, e adesso va così. Sarò legata a lui per sempre, saremo una famiglia a prescindere. Ci sono state grandi, immense sofferenze per entrambi, non si cancella tutto da un giorno all’altro” ha dichiarato la showgirl a Chi. Ora Belèn è fidanzata con Andrea Iannone, pilota di MotoGP, mentre Stefano De Martino non conferma i vari flirt che gli sono stati affibbiati.