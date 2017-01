Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, giovedì 26 gennaio 2017. Caterina Balivo torna al timone di Detto Fatto con un’altra puntata frizzante e ricca di tutorial interessanti. Anche oggi Caterina stupisce con l’eleganza e l’originalità del suo look. Nelle scorse puntate di Detto Fatto abbiamo ammirato Caterina con abiti corti fantasia in vivaci colori. Anche oggi la conduttrice non rinuncia al colore e alle fantasie: Caterina Balivo, per la puntata di Detto Fatto di oggi, giovedì 26 gennaio 2017, ha scelto di indossare una raffinata tuta blu scuro con fantasia floreale e con i risvolti chiari, per un look elegante e di grande tendenza. A completare il look sono delle décolleté cipria.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 26 gennaio 2017.

Caterina Balivo per la puntata di Detto Fatto di oggi, 26 gennaio 2017, ha deciso di portare i capelli sciolti con una piega che le dona un leggero volume. La conduttrice ha deciso di impreziosire il suo look con dei bellissimi orecchini bianchi.