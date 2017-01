Coppa Italia, quarti di finale: risultato e cronaca di Juventus-Milan. La Juventus vendica la sconfitta in Supercoppa a Doha (arrivata ai calci di rigore) e si qualifica alle semifinali di Coppa Italia, che si giocheranno contro il Napoli ai primi di marzo e ai primi di aprile. Decisivi i due giocatori di maggiore classe della rosa bianconera, Miralem Pjanic e Paulo Dybala. Max Allegri parte forte confermando il modulo 4-2-3-1 con Asamoah terzino sinistro e le tre mezze punte dietro Higuain. Gli unici cambi in difesa: Daniele Rugani e Andrea Barzagli al posto di Stephan Lichtsteiner e Giorgio Chiellini. Formazione titolare confermata per Vincenzo Montella, con Antonelli e Zapata titolari al posto di Paletta e Calabria.

Ottimo primo tempo dei bianconeri, che passano in vantaggio al 10’ con un destro al volo di Dybala. Il fuoriclasse argentino sfrutta un assist di tacco di Juan Cuadrado e batte Donnarumma. Al 21’ raddoppia Pjanic con una punizione perfetta che beffa il portiere rossonero all’incrocio dei pali. Al 29’ annullato un gol a Sami Khedira per fuorigioco. Nel secondo tempo la Juve non riesce a segnare il gol della sicurezza e al 53’ Carlos Bacca accorcia le distanze con una bella girata all’angolino, sfruttando un pallone vagante al limite dell’area.

Un iminuto più tardi viene espulso Manuel Locatelli per un brutto intervento su Dybala che gli procura il secondo gallo. La Juventus spreca due occasioni con Mario Mandzukic, generoso come sempre nel ruolo di esterno sinistro ma impreciso sotto porta. Il Milan paradossalmente inizia a giocare meglio in 10 contro 11 e negli utlimi 30 minuti prova a raggiungere il pareggio prima con una punizione di Kucka e poi con una bella azione del nuovo acquisto Gerard Deulofeu, che col sinistro non riesce a sorprendere Neto. All’83 Donnarumma compie una grande parata su un tiro al volo di Pjanic.

Finisce così 2-1 e la Juventus si riscatta dopo la delusione di Doha. Ottima prova di Rugani, Asamoah e Cuadrado, due giocatori che garantiscono qualità e velocità. Il Milan ha ancora una volta deluso nel primo tempo, come col Torino e col Napoli, ma Montella è soddisfatto della prestazione del nuovo acquisto Deulofeu. Con il terzo posto lontano 7 punti, la strada per l’Europa ora si fa più dura.