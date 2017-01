Grande Fratello e Amici anticipazioni gossip e news. «Sognando il modelling». La bellissima Asia Nuccetelli dopo l’esperienza del “Grande Fratello Vip” sogna un futuro da modella. La figlia di Antonella Mosetti – secondo le anticipazioni gossip e news di Grande Fratello e Amici – ha pubblicato sul suo profilo Instagram un vero e proprio provino dove, indossando lingerie (slip e reggiseno neri) sfila e mostra sia il profilo destro che quello sinistro. Asia ha realizzato il filmato per Models 1, una famosa agenzia londinese di modelling con questa didascalia: «Piccolo promo al naturale, no trucco, no effetti, solo tanta luce per vedere i colori! Intimo semplice. Altezza 1,75».

«Accettarsi per come si è».

Con questo promo l’ex gieffina può permettersi di puntare in alto! Tra l’altro la clip è stata realizzata senza l’uso di filtri e procedure di modifica dell’immagine. Ed è accompagnata da un appello ai follower: basta con Photoshop e altri programmi simili che non fanno altro che alterare le foto. Secondo la Nuccetelli, invece, il punto è quello di accettarsi per quello che si è. E – sia detto fra noi – lei ne ha ben donde! La bella Asia non è proprio l’ultimissima arrivata nel regno del fashion, avendo incominciato a fare la modella quand’era ancora adolescente.

«L'amicizia con Alessio Minnini…»

Oggi come oggi il Grande Fratello Vip ha spalancato alla conturbante Asia le porte dello showbiz televisivo. Il suo primo amore, tuttavia, resta il mondo della moda, e il primo amore – si sa – non si scorda mai! Ma, a proposito di amore, come va la sua vita privata? Stando alle voci riportate da Novella 2000, la Nuccetelli avrebbe in corso un’amicizia – stretta e particolare – con Alessio Mininni, concorrente della sedicesima edizione di Amici. Ma lei rimane molto concentrata sulla propria carriera di modella. E, visti i primi risultati, fa proprio bene!