Guida tv completa di venerdì 27 gennaio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda venerdì sera, 27 gennaio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il varietà Music Quiz. Su Canale 5, invece, vedremola serie tv Il bello delle donne – Alcuni anni dopo. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di venerdì 27 gennaio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda lo spettacolo Music Quiz. Torna, dopo la pausa della settimana scorsa, lo show di Amadeus con tanti ospiti. Gli otto vip che concorrono, divisi in due squadre, per indovinare le canzoni che vengono fatte ascoltare in studio sono: Marcella Bella, Manuela Arcuri, Filippa Lagerback, Fatima Trotta, Sergio Assisi, Valerio Scanu, Giancarlo Magalli e Cesare Bocci. Su Rai 2 verrà trasmesso il film Elser – 13 minuti che non cambiarono la storia. La trama: dopo l’ascesa dei nazionalsocialisti, il falegname Georg Elser è intenzionato ad uccidere Hitler. Georg Elser, però, viene arrestato e smascherato.

Su Rai 3 verrà trasmesso il programma Smetto quando voglio. Pietro Zinni è un ricercatore neurobiologo.Pietro ha sviluppato un rivoluzionario algoritmo per la modellizzazione teorica di molecole organiche. La scoperta, però, non viene capita, e Pietro viene licenziato.

La guida tv di venerdì 27 gennaio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Rete 4 vedremo il programma Quarto grado. Gianluigi Nuzzi ed Elena Tambini indagano su casi di cronaca tutti italiani. Su Canale 5 andrà in onda la fiction Il bello delle donne – Alcuni anni dopo. Evelina Trifirò ha problemi con suo padre ed anche con il suo fidanzato. Evelina ed il fidanzato finiranno per lasciarci ed Evelina incontrerà un altro uomo: l’aspirante medico Piero. Su Italia 1 andrà in onda, invece, il film mercenari 2. I mercenari partecipano ad una nuova missione: devono recuperare il contenuto di una cassaforte da un aereo precipitato, con l’aiuto di un’esperta della CIA, Maggie Chan, per aprire il nascondiglio.

Guida tv: i programmi tv di venerdì 27 gennaio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Lunedì sera, 23 gennaio 2017, su La7 andrà in onda il film Jakob il bugiardo. Siamo nel 1944 nella Polonia occupata dai nazisti. Jakob si trova nel Kommandantur siccome non ha rispettato il coprifuoco. Viene aiutato a rientrare nel ghetto da una bambina scappata dal treno diretto ai campi di concentramento, e Jakob si prende cura di lei e le racconta delle storie per far in modo che la bambina non smetta mai di sperare.