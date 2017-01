Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, anticipazioni e news: le prime dichiarazioni di Bettarini, Luxuria e dei concorrenti!

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, ultime anticipazioni e news. Mancano pochissimi giorni all’inizio dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12. I naufraghi sono in viaggio per raggiungere l’Honduras, c’è già chi è in America da un pò. Stefano Bettarini, inviato dello show, è sul posto per organizzare la prima diretta di lunedì prossimo e ha documentato il suo arrivo sui social. Postando uno scatto in cui appare sorridente tra le palme in maglietta a maniche corte, l’ex calciatore ha scritto: “Aspettando i Naufraghi“. Solo qualche giorno fa Stefano aveva fatto sapere quanto fosse felice per l’inizio di questa nuova avventura televisiva.”Sono carico e felice. E devo ringraziare alcune persone per essere arrivato qui all’Isola a fare l’inviato. In primis devo dire grazie al ‘Grande Fratello Vip’, a Ilary Blasi e ad Alfonso Signorini”. Stefano si è detto felice di lavorare con la Marcuzzi anche molto grato ai figli, che lo hanno appoggiato in questa nuova avventura, capendo l’importanza per lui e per la sua carriera di questa nuova opportunità di lavoro.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, ultime anticipazioni e news: le prime dichiarazioni di Giulio Base.

Il cast dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12. è ormai completo e tra i concorrenti c’è anche Giulio Base, regista e attore, marito della nota pr Tiziana Rocca. A Panorama Base ha spiegato le ragioni che l’hanno spinto ad accettare la sfida. “Mi rimetto in gioco come volto. La mia carriera è sempre stata divisa tra quella dell’attore e quella del regista: ho lavorato di più come regista ma il mio grande sogno era quello di recitare, anche se non ho avuto molta fortuna in questo senso. Ero partito con qualche ambizione in più, sono sincero. Se non è scattato qualcosa forse è anche per colpa mia che non ho spinto al massimo l’acceleratore. Mi aspettavo di più ma non ne faccio un dramma e proprio per questo considero l’Isola come una possibilità per rilanciarmi, per rimettermi in gioco come attore”, ha raccontato. Poi Giulio ha commentato anche la vicenda dell’esclusione all’ultimo minuto dal gioco di Wanna Marchi e Stefania Nobile, lasciate a casa da Mediaset. “Conosco poco la storia giudiziaria e i loro trascorsi, ma mi pare che la levata di scudi sia stata tale che forse c’era da chiedersi come mai potessero partecipare. Credo che Mediaset abbia fatto la scelta giusta”, ha detto a riguardo.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, ultime anticipazioni e news: le prime dichiarazioni di Eva Grimaldi.

Prima di imbarcarsi per l’Honduras i concorrenti in gara hanno rilasciato diverse interviste. Eva Grimaldi, tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, si è raccontata al settimanale ‘Chi’ ed ha raccontato quali sono i suoi timori alla vigilia dell’inizio del gioco: “L’ambiente, la fame, il freddo, la mancanza di sigarette. Vorrei riuscire a non fumare con la forza della mente: magari stavolta riesco a smettere. E poi, certo, ci sono le dinamiche di rapporto con gli altri concorrenti: ecco, quello che mi potrà fare male, e succederà, è perdere la testa. Ma, nel caso, so cosa devo fare”.

A Vanity Fair l’attrice aveva anche raccontato le motivazioni che l’hanno spinta a partecipare al reality dopo l’esperienza di Pechino Express.”Voglio liberare Milva (Perinoni, il vero nome di Eva, ndr), imprigionata ancora oggi negli anni Ottanta. L’unico modo per mettermi in contatto con lei è essere me stessa all’Isola. Un vero e proprio ritorno alle origini. Alla Milva povera, sola e senza risorse. Proprio come quando ero bambina. Abitavo in una casa in mezzo alle frasche a Nogarole Rocca perché gli affitti a Verona erano cari e quel posto isolato era tutto per me. Ero sola, parlavo con le coccinelle, con le erbette che crescevano nel campo e con le montagnette che vedevo da lontano. Per questo spero che l’Isola mi aiuti a ritrovare la vera Milva”, ha detto. Eva ha concordato con l’opinionista del programma Vladimir Luxuria, che aveva detto di non essere contraria alla partecipazione allo show di Wanna Marchi e della figlia. “Devo essere sincera: io le avrei fatte venire. Hanno pagato per le loro colpe e penso a tutti quei criminali e stupratori che continuano a essere a piede libero. Avrebbero avuto molto da raccontare, soprattutto aiutandoci a capire il mondo del carcere, lontano anni luce dal nostro. Hanno sbagliato, ma la vita va avanti”, ha dichiarato.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, ultime anticipazioni e news: le prime dichiarazioni di Vladimir Luxuria.

Tante novità quest’anno sono in programma per L’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, a partire dal nuovo opinionista in studio che sarà Vladimir Luxuria. Negli ultimi giorni quest’ultimo ha commentato la scelta di Mediaset di non scegliere tra i concorrenti Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, nonostante fossero state contattate dalla produzione dell’Isola dei Famosi ormai da molto tempo. In tanti hanno concordato con la decisione di Mediaset di non far partire le due donne per l’Honduras in seguito ad una campagna portata avanti contro di loro da ‘Striscia la Notizia’, secondo cui sarebbe stato inappropriato avere nel cast del reality due concorrenti che in passato hanno truffato tanti italiani.

Una voce fuori dal coro, però, è stata quella di Vladimir Luxuria, opinionista dello show. “Ero favorevole alla partecipazione delle Marchi, perché penso che tutti possiamo sbagliare. Loro hanno pagato per quello che hanno fatto e non è sempre così. Se a una persona non dai la possibilità di riprovarci, a me non pare giusto”, ha dichiarato a Verissimo. Poi ha spiegato meglio: “Detto ciò, L’Isola dei Famosi non è una riabilitazione. Puoi fare bene, ma puoi anche fare una pessima figura all’Isola. Quindi credo che la possibilità di poter avere una seconda chance debba essere data a chi ha pagato il suo debito. Se loro avessero fatto l’Isola dicendo che erano state vittime della giustizia, dopo una settimana sarebbero state fatte fuori, ma se fossero andate riconoscendo i propri sbagli, avrebbero potuto fare un’Isola diversa”.

Ti potrebbe interessare anche: Isola dei Famosi 2017 Ed. 12.