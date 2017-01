La prova del cuoco: anticipazioni ed ospiti di oggi 26 gennaio 2017

La Prova del cuoco: la puntata di oggi giovedì 26 gennaio 2017. In onda alle 11.50 anche oggi una nuova puntata de La prova del cuoco, la trasmissione del mezzogiorno di Rai 1 che tiene compagnia milioni di italiani. Insieme alla simpaticissima Antonella Clerici scopriremo nuove ricette nella puntata di oggi giovedì 26 gennaio 2017 de La prova del cuoco.

La prova del cuoco: ricette, ospiti ed anticipazioni di oggi giovedì 26 gennaio 2017.

In attesa di conoscere nel dettaglio tutte le ricette ed i maestri di cucina ospiti oggi nel programma di Rai 1 La prova del cuoco, ecco cosa è accaduto ieri. La sfida on the road de La prova del cuoco tra la scaccia ragusana e la pizza mou è stata vinta dalla Sicilia. La sfoglina Alessandra Spisni ha preparato gli strozzapreti con gorgonzola e noci mentre il vulcanico chef spagnolo David Povedilla ci ha insegnato a cucinare i pinchos morunos. Il dessert è stato affidato ad Anna Moroni con un dolce del Carnevale: le frittelle di riso della zia Lalla. La gara dei cuochi di ieri è stata vinta dal peperone verde. A breve conosceremo tutti gli ospiti e le novità della puntata di oggi 26 gennaio 2017 de La prova del cuoco.