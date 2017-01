Masterchef Italia 6, le anticipazioni della sesta puntata di stasera, 26 gennaio 2017

MasterChef Italia 6, le anticipazioni della sesta puntata di oggi, giovedì 26 gennaio 2017. Stasera, giovedì 26 gennaio 2017, andrà in onda la sesta puntata di MasterChef Italia, in onda a partire dalle 21.15 su Sky Uno Hd. Vediamo alcune anticipazioni di questa sesta puntata del cooking show. Stasera per il Mystery Box gli aspiranti MasterChef avranno una prova molto difficile: dovranno fare a meno di un attrezzo che, in cucina, per tanti è indispensabile… L’Invention Test di stasera, invece, riguarderà la temuta prova di pasticceria, ed il peggiore di questa prova dovrà abbandonare il grembiule.

MasterChef Italia 6, la nuova prova esterna.

Per quanto riguarda la nuova prova esterna, le squadre rossa e blu di aspiranti MasterChef si recheranno all’Istituto per Ciechi di Milano: qui dovranno cucinare per trentacinque non vedenti, e saranno proprio le persone ospiti dell’Istituto a dover valutare le preparazioni degli aspiranti Chef. Chi sarà il migliore in questa difficile prova potrà godere di un vantaggio nell’Invention Test di questa settimana.