Festa dei 40 anni di Michelle Hunziker: incontro tra quattro amiche tra Belen, Ilary, Silvia e la festeggiata Michelle. Da un po’ non si fa che parlare della festa dei 40 anni di Michelle Hunziker festeggiati nel ristorante di famiglia in piazza della Scala. La serata ha vista la comparsa di molti vip tra cui anche l’incontro di tre amiche, che solo in tale occasione hanno avuto l’occasione di potersi rincontrare, visto la miriade di impegni che contornano la loro vista. Stiamo parlando di Belen Rodriguez, Ilary Blasi e Silva Toffanin. Ritrovate insieme, e testimoniato da selfie, tra balli, sorrisi e tanta complicità. Due si conoscono da sempre, le altre due invece sono riuscite a legare in fretta. E a dimostrare che tra donne non va sempre come in Eva contro Eva. Lo scorso autunno, infatti, Belén e Michelle si sono ritrovate insieme alla conduzione di Striscia la Notizia: una come new entry, l’altra ormai veterana. Ed è andata bene. Le due sono diventate appunto «amiche», smentendo il classico di Eva contro Eva.

Festa dei 40 anni di Michelle Hunziker: tanti ospiti vip.

Festa blindatissima a Milano per il compleanno della showgirl. Tra gli invitati tanti volti noti come Belen Rodriguez, Ilary Blasi, Silvia Toffanin e la squadra di Striscia al completo“. Un party indimenticabile, dunque, con location il ristorante Trussardi di Milano per i 40 anni di Michelle Hunziker. A festeggiare la showgirl c’erano proprio tutti: l’inseparabile marito Tomaso, che ha organizzato personalmente la serata al locale di famiglia, la figlia Aurora, gli amici più cari e tanti colleghi e volti noti. Presenti anche Alvin, Alessandro Cattelan, e il giornalista di Chi Gabriele Parpiglia. Splendida in abito bianco, Michelle Hunziker si è divertita con i suoi invitati fino a notte fonda… E qualche scatto rubato è finito sui social.