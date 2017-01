Pensioni oggi 26 gennaio 2017, le novità. Le ultime news sulle pensioni vengono fornite da Maurizio Sacconi, presidente della commissione lavoro del senato, che replica alle dichiarazioni di Boeri sul blog dell’associazione amici di Marco Biagi: “Diventa a questo punto necessaria – secondo Maurizio Sacconi, presidente della commissione Lavoro del Senato – una risposta motivata dei ministeri del Lavoro e dell’Economia anche alla luce del negoziato in corso con la commissione europea”.

“Il presidente dell’Inps ipotizza un pesante debito implicito nei provvedimenti previdenziali contenuti nella legge di Stabilità. La regolazione della contabilità pubblica impone una valutazione degli oneri in materia di previdenza per almeno dieci anni e comunque fino al momento in cui gli effetti delle nuove norme vanno a regime. La Ragioneria Generale dello Stato si avvale normalmente dello stesso Istituto di Previdenza per la prima stima delle dinamiche di spesa. Diventa a questo punto necessaria una risposta motivata dei ministeri del Lavoro e dell’Economia anche alla luce del negoziato in corso con la Commissione Europea. Come è noto, la maggiore preoccupazione per l’Italia attiene al debito pubblico e nel medio-lungo termine una componente decisiva del suo ridimensionamento è data dalla dinamica del sistema previdenziale”, conclude Sacconi.

Riforma pensioni, Portas replica a Boeri.

Sul fronte pensioni le dichiarazioni del presidente Boeri sono state commentate anche dal leader dei Moderati Giacomo Portas, eletto alla Camera nel Partito democratico, secondo il quale Boeri sarebbe “ingeneroso con la manovra pensionistica e cerca solo visibilità. Noi abbiamo cercato di pensare alla sostenibilità del sistema attuale e di quelli futuro. Non abbiamo la bacchetta magica, ma abbiamo fatto di tutto per preservare le posizioni di giovani e anziani”.

Pensioni, voucher, questioni sociali, legge elettorale: in punto di Cesare Damiano.

Le ultime dichiarazioni sulle pensioni rilasciate da Tito Boeri hanno lasciato stupito anche Cesare Damiano, presidente della commissione lavoro alla camera, in particolare quelle relative all’aumento del debito, in conseguenza all’entrata in vigore delle norme che riguardano la flessibilità, la quattordicesima e numerose altre normative. Per Damiano, invece, l’ultima legge di Bilancio nella parte relativa alla previdenza, introduce importanti principi di equità e di solidarietà.

Per Cesare Damiano di centrale importanza è la questione delle pensioni, insieme anche ad altri punti essenziali: “Il Governo deve affrontare alcuni temi molto urgenti: la povertà, lo Statuto del lavoro autonomo, i voucher e la responsabilità solidale negli appalti, tanto per citare quelli più urgenti e legati al ‘sociale’. Dobbiamo occuparci dei problemi che stanno in cima ai pensieri dei cittadini insieme alla riforma della legge elettorale”. Per Damiano “bisogna affrontare anche le grandi emergenze, a partire da quella del terremoto, e ricercare un accordo tra i partiti per una legge elettorale omogenea tra Camera e Senato, come ci ha chiesto il Presidente Mattarella”, conclude.

“La Corte costituzionale si è pronunciata sull’Italicum. Ha bocciato il ballottaggio e salvato il premio di maggioranza. Restano i capilista bloccati mentre, in caso di pluricandidature, la scelta del collegio avverrà con il sorteggio. Come sempre, prendiamo atto e rispettiamo le decisioni della Consulta”. Lo dichiara Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera. “Rimane il tema posto dal Presidente Mattarella – prosegue – di rendere omogenee le leggi elettorali di Camera e Senato, obiettivo da perseguire con una soluzione rigorosa e largamente condivisa. C’è da augurarsi che tutte le forze politiche vogliano collaborare per raggiungere questo irrinunciabile obiettivo. A questo punto, va affrontato il tema politico della costruzione di una coalizione di centro sinistra, nello spirito dell’Ulivo, fondata su programma e leadership condivisi”, conclude

Pensioni, le ultime news sul fronte pensioni dei magistrati.

Dopo circa mezzora di incontro negli uffici del ministero resta la distanza tra l’Associazione nazionale magistrati e il governo. I rappresentanti dell’Anm al termine del faccia a faccia con il ministro Andrea Orlando non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. I motivi di confronto tra le parti sono noti e vanno dal riconoscimento delle istanze del personale amministrativo sino alla collocazione in pensione delle toghe con raggiunto limite di età per arrivare al tema dei trasferimenti. L’Anm nei giorni scorsi aveva indetto l’agitazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario prevista per giovedì prossimo. Allo stato la situazione resta invariata. A meno di ulteriori possibili sorprese dalla riunione di Giunta del “sindacato” delle toghe prevista per domani già da tempo.

Pensioni e previdenza ultime news.

Sul fronte pensioni e previdenza, le ultime news vengono fornite da Inarcassa. Consultare i propri dati previdenziali, conoscere il saldo contabile dei contributi, modificare le informazioni personali o chiedere un certificato di regolarità: per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti ora è ancora più facile con la nuova app gratuita, InarcassaMobile. Rilasciata da Inarcassa in questi giorni sugli store Apple e Android, l'app dedicata ai dispositivi mobili è il canale con cui la cassa di previdenza e assistenza delle due categorie professionali rende disponibile ai suoi interlocutori nuovi strumenti per accedere a informazioni e servizi che puntano all'efficienza, alla trasparenza ed alla bi-direzionalità.

“L’apertura di Inarcassa a questa nuova modalità di interazione – dichiara il presidente, Giuseppe Santoro- è in linea con il piano strategico dell’ente per il quinquennio 2015-2020 e testimonia la rinnovata volontà del consiglio di amministrazione di dedicare la massima cura ai nostri associati, con progetti innovativi volti a favorire la qualità del rapporto, una comunicazione efficace e una maggiore conoscenza e consapevolezza del risparmio previdenziale

Pensioni, Inps: le ultime novità.

Sul fronte pensioni, le ultime news vengono fornite dall’Inos, che in una delle ultime circolari indica i nuovi criteri di accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 ed il sistema pensionistico da adottare per le pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo e degli Sportivi Professionisti. La circolare n. 58 del 2016, ha fornito chiarimenti per gli iscritti alle gestioni pubbliche circa la corretta applicazione del massimale contributivo e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 ed ha inoltre definito i nuovi criteri per l’individuazione del sistema di calcolo contributivo ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici. Veniva in essa precisato, che per gli assicurati che chiedono la liquidazione della pensione a carico della gestione esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria, in virtù della maturazione a decorrere dal 1.1.2012 dei nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214 del 2011, si faceva riferimento alla sola contribuzione versata e accreditata nella gestione assicurativa in cui la pensione era liquidata.

Con la Circolare 10 del 24 gennaio 2017 condivisa anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si forniscono ulteriori chiarimenti circa:Accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 per gli iscritti alla Gestione esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria che possano far valere periodi assicurativi presso altre forme assicurative obbligatorie Accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 per gli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che possano far valere periodi assicurativi nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti riportando, a titolo esemplificativo, due casistiche.

