Raoul Bova e Rocio Morales, ultime news gossip ad oggi 26 gennaio 2017

Raoul Bova e Rocio Morales, ultime news. Sempre più innamorati e felici Raoul Bova e Rocio Morales, anche e soprattutto dopo la nascita della piccola Luna. Intervistata dal settimanale Intimità la bellissima attrice ha rivelato che l’eventuale arrivo di una sorellina o di un fratellino non sarà a breve, ha raccontato l’attrice spagnola a ‘Intimità‘. Alla domanda se Luna resterà figlia unica ha infatti risposto: “Spero di no. E credo di no. Però, per ora, non è nei nostri progetti allargare la famiglia. Ma non era nei progetti neanche che lei arrivasse, la vita ti sorprende sempre, si sa, ma onestamente adesso abbiamo voglia di goderci la nostra piccola fino in fondo”.

Raoul Bova e Rocio Morales innamorati e felici!

Per i due bellissimi attori anche le nozze sono una priorità in questo momento: “No, non sono nei nostri pensieri. Anche perché con Raoul mi sento già sposata: nell’anima. Abbiamo avuto una figlia, il che è un impegno ben più grande di un matrimonio. Per adesso la situazione è questa, poi vedremo…”. Il pregio più grande della sua dolce metà? La bontà. “Ha anche tanti difetti, sia chiaro. Non è l’uomo perfetto, ma neanche io sono la donna perfetta, però è davvero un buono, la persona con l’animo più limpido che abbia conosciuto. E avere la possibilità di condividere la mia vita con lui è un grande onore, un motivo di orgoglio”, ha raccontato la mora. Pochi giorni fa la bella Rocio, in un’intervista a Glamour Italia aveva tessuto le lodi di Raoul, riscontrando peraltro una somiglianza con il padre, definendoli due uomini onesti, garbati e rispettosi: due uomini che fanno scelte di ideali e di libertà.