Pensioni anticipate ed opzione donna, news ad oggi 26 gennaio 2017. Il nuovo anno è cominciato da poco, e c’è già grande fermento intorno alla seconda fase della riforma pensioni, in cui proseguirà il confronto tra governo e sindacati sulla materia pensionistica. La legge di stabilità ha visto l’entrata in vigore di nuove misure, anche in merito all’opzione donna, estesa anche alle donne dell’ultimo trimestre 1957-1958. Vengono quindi incluse nel diritto ad utilizzare l’opzione (35 anni di contributi, 57 anni di età per dipendenti e 58 per autonome, calcolo totalmente contributivo) tutte le donne che hanno perfezionato i requisiti entro il 31.12.2015. Tanti passi avanti sono stati fatti ma tanti sono ancora gli obiettivi da realizzare sul fronte pensioni anticipate ed opzione donna. Ne abbiamo parlato in un’interessante intervista con Orietta Armiliato del gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social.

Sono trascorsi pochi mesi dalla nascita di questo nuovo gruppo, il Comitato Opzione Donna Social. Quale accoglienza avete riscontrato in questo primo periodo di attività?

Considerato l’alto numero di iscrizioni in così poco tempo direi un’ottima accoglienza anche se come succede spesso non sono mancati detrattori e “messaggi di antipatia” da parte dei soliti noti che frequentano i gruppi che si occupano della materia previdenziale femminile anche se, porre l’accusa alla sottoscritta di lavorare su questi temi essendo già in pensione io credo che sia un plus e non un minus; in questa condizioni, infatti, posso mettere a disposizione le competenze maturate dopo anni di comitato con una maggior oggettività e lucidità, ottimi ingredienti a mio avviso, per poter valutare le situazioni a tutto tondo, senza escludere la passione e la voglia di poter lavorare con le donne e per le donne al fine di raggiungere obiettivi di benessere per la categoria femminile in genere.

Dopo la prima fase della riforma pensioni, i sindacati e non solo premono affinché sia riaperto al più presto il tavolo di confronto con il Governo. Che cosa realisticamente ci si può aspettare dalla fase due della riforma pensioni, anche ed in particolare sul fronte pensioni anticipate delle donne?

La fase2 pone ulteriori temi che vanno incontro alla richiesta di flessibilità e, dopo aver aperto una breccia nella riforma Monti-Fornero con la conclusione della fase1, le aspettative per l’apertura a nuovi contributi che vanno in quella direzione sono piuttosto alte anche in relazione agli intendimenti che sono oggetto del ComitatoOpzioneDonnaSocial ovvero due questioni principalmente: considerazione del lavoro di cura ai fini previdenziali e maggiore flessibilità nell’accesso alla pensione, così definiti nel protocollo di intesa sul quale Governo e Sindacati intendono lavorare.

Qualche giorno fa l’onorevole Anna Giacobbe, membro della commissione lavoro alla camera, in alcuni commenti sulla sua pagina Facebook, ha parlato dell’intenzione del governo di studiare un nuovo meccanismo che permetta di anticipare la pensione per le donne, almeno in determinate condizioni. Una nuova forma di pensionamento anticipato da elaborare ex novo. Un’idea in fondo molto vicina all’Ape Donna da voi auspicata negli obiettivi del vostro nuovo comitato?

Assolutamente sì, questo è l’obiettivo che ci siamo poste assieme al riconoscimento del cumulo gratuito anche per OpzioneDonna ed esodati e poi il riferimento ad Ape Donna riportato nel nostro statuto è puramente indicativo, tanto per dare l’idea e stornare il pensiero su un qualcosa che non fosse Opzione Donna così come la conosciamo. Stante la chiusura della sperimentazione compiutasi con la LdB 2017 della Legge 243/04, è necessaria ed auspicabile una forma pensionistica che aiuti le donne a pensionarsi anticipatamente ad esempio vedendosi riconosciuti una serie di argomenti che, non solo uniformerebbero le nostre norme a quelle già esistenti in moltissimi paesi UE, ma si vedrebbe finalmente premiato il grosso lavoro che le donne svolgono per il benessere della famiglia e della comunità, come ben evidenzia lo studio compiuto dal gruppo parlamentare PD in Commissione Lavoro capitanato dall’On. MariaLuisa Gnecchi sull’impatto in termini di genere della normativa previdenziale.

Nello scambio di battute con l’onorevole Giacobbe, di pochi giorni fa, lei ha rimarcato la necessità che da parte delle donne ci sia la volontà di fare dei passi in avanti con consapevolezza, senza assumere atteggiamenti risarcitori a prescindere. In particolare quale approccio può pagare in un periodo, in cui si sono ottenuti dei primi risultati ma si spera ancora in nuovi importanti cambiamenti?

Bisogna che le donne, poiché tutte siamo coinvolte in queste questioni, lo siano davvero assumendo atteggiamenti e ruoli propositivi, bisogna che impariamo ad essere motori dei cambiamenti e proporre soluzioni senza recriminare o piangersi addosso, bisogna prendere atto che con il nostro lavoro e/o supporto alle attività parlamentari possiamo essere funzionali e complementari al cambiamento che vogliamo ma, questo, significa spesso uscire dalle proprie “zone di comfort” che, in definitiva, tutto sono fuori che quello. Il mio #lavorarePerlavorareCon non è solo uno slogan ma è una parte importante del contenuto che deve inserirsi nei contorni che stiamo tracciando.

Intanto, nel decreto milleproroghe sono attesi emendamenti per il cumulo contributivo per Opzione donna e per gli esodati e emendamenti relativi alla proroga per opzione donna fino al 2018. Avete riscontrato segnali di apertura per il cumulo e quali sono le prossime iniziative che intraprenderà il Comitato opzione Donna Social?

Abbiamo dato mandato, insieme ad Elide Alboni in rappresentanza degli esodati, all’avv.to On.Andrea Maestri (parlamentare di POSSIBILE n.d.r.) di analizzare la percorribilità di un atto di diffida collettiva avverso Ministero del Lavoro, per sanare questa ulteriore stortura ed a breve ci incontreremo per discuterne l’esito ed il merito, in quanto agli emendamenti per la proroga al 2018 dell’Opzione Donna credo, purtroppo, che non ci possa proprio contare a che sia accolto con esito positivo. E questa mia frase sarà letta come “remare contro” da alcuni come detto prima ma va da se che non lo è affatto, anzi! Alimentare false aspettative, specie quando rivolte alle donne, è una cosa che non tollero per niente.

Ringraziamo Orietta Armiliato per la gentile disponibilità e le auguriamo di proseguire con il nuovo Comitato Opzione Donna Social l’ottimo lavoro di sempre a sostegno dei diritti delle lavoratrici.