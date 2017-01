Riforma delle pensioni, le ultime novità. La riforma delle pensioni in atto è stata criticata pesantemente dal presidente dell’Inps, Tito Boeri, il quale ha affermato che essa favorisce i pensionati ricchi a danno delle generazioni future. Per Loris Cavalletti, responsabile Pensionati Cisl (Fnp) dell’Emilia-Romagna, le affermazioni di Boeri sulla riforma delle pensioni sono “gravi e inaccettabili”. Per Cavaletti la gravità delle esternazioni di Boeri è ancora più evidente in quanto “gestisce soldi versati dai lavoratori e dalle aziende e l’accordo è stato condiviso da queste forze, oltre che dal governo”. “Se Boeri fosse coerente con il suo dissenso si dimetterebbe”, ha aggiunto il sindacalista.

Riforma delle pensioni: le critiche di Boeri e la replica dei sindacati.

Per quanto riguarda l’aumento sulla quattordicesima, criticato da Boeri perché potrebbe andare anche a chi non si trovi in una situazione di disagio, l’esponente Fnp non ha dubbi: “E’ basato sui contributi versati, mentre il richiamo al riferimento Isee è fuorviante a meno che lui lo proponga per tutte le pensioni, passare e future”. Ricordando che ciò che incide sulle future generazioni è l’evasione contributiva, Cavalletti chiede al presidente dell’Inps “cosa ha fatto per recuperare i soldi di chi ha intascato pensioni non dovute”.“Boeri non si può limitare a denunce”, prosegue “esorta il segretario dei Pensionati Cisl, “deve agire, ne ha gli strumenti.

Cavalletti auspica, infine, che si apra il confronto sulle pensioni future, che “devono essere dignitose e tenere conto della nuova realtà del mercato del lavoro, dal precariato all’introduzione della robotica dell’industria 4.0”. “Nella seconda parte del confronto con il governo e nell’accordo, l’esponente Fnp ha ribadito che “c’è concretezza e attenzione ai giovani, mentre nelle parole del presidente Inps solo acredine contro i pensionati”.