Tendenze capelli 2017: le acconciature facili e veloci per la sera di San Valentino. La festa di San Valentino è ormai alle porte e, il più delle volte, il proprio lui decide di portare la sua dama a cena fuori. Che sia una cena o una semplice pizze è un’occasione per essere bella, in poco tempo e senza ricorrere al parrucchiere. Con un po’ di astuzia e creatività si potrà essere perfette e a sfoggiare un hair look da sera, anche se si è appena uscite dal lavoro. Una prima idea di acconciatura indicata per essere bella e glamour in poco tempo per la sera di San Valentino sarà creare una piccola corona di treccia sulla fronte, utilizzando le ciocche del davanti. In alternativa ci si può procurare una fascia con treccina di finti capelli che ricrea il look in modo molto verosimile, ma con molta più rapidità. Il risultato sarà un’acconciatura frizzante e molto romantica.

Tendenze Capelli 2017: dalle trecce ai chignon per essere perfetta la sera di San Valentino.

Un’ altra alternativa per un perfetto look da sera da creare con velocità è quella di raccogliere i capelli all’indietro. Il fascino di quest’acconciatura è quella di mostrare il volto in tutta la sua bellezza, perfetto per una serata a lume di candela in cui dare spazio alle emozioni a fior di pelle. Le trecce sono di gran moda quest’anno, perfette da creare in ogni variante possibile, anche in versione semi-raccolto o creare trecce laterali da unire sulla nuca. Le idee di acconciature per la sera di San Valentino non terminano qui, ma prendendo due sottilissime ciocche di capelli laterali, attorcigliarle su stesse, e usarle per avvolgere la testa; infine unire le 2 ciocche con un piccolo elastico che, in caso di capelli molto lisci, andrà con una piccola forcina, il risultato sarà di un’acconciatura glamour e molto chic realizzata con estrema facilità. Immancabile è lo chignon realizzato facilmente con le speciali ciambelle di spugna create appositamente per avvolgervi i capelli. Può essere alta o bassa, a seconda dei gusti.