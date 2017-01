Tendenze capelli 2017: le ultime tendenze primavera estate 2017. Anche se mancano ancora alcuni mesi all’inizio della nuova stagione le nuove tendenze in tema di capelli, colorazioni e acconciature primavera estate 2017 già incalzano e allora non bisogna farsi cogliere impreparate. Le “fishtail braids“, ovvero le trecce a spina di pesce vanno per la maggiore. Singole, doppie, a semi raccolto, hanno visto un vero boom di ricerche fra tutorial e ispirazioni. Gli chignon alti e approssimati sulla sommità della testa sono in poll position, perfetti per un look raffinato e non solo, in versione spettinata sono indicati sia di sera che di giorno e per ogni occasione. Terzo posto ma indicativo del mood con cui le donne sognano di pettinarsi, è il “No-heat styling“, ovvero lasciare i capelli al loro stato naturale con acconciature imperfette e spontanee, all’insegna di lunghezze libere, styling invisibili e texture del capello naturale, senza stiraggi o arricciamenti forzati.

Tendenza capelli 2017: le dieci tendenze della primavera estate 2017.

Ecco elencate in dieci punti quali saranno le prossime tendenze della prossima primavera estate 2017. Il wet ovvero l’ effetto bagnato sarà il top trend assoluto, in ogni sua forma: Sexy con la riga di lato, rigoroso con i dentini del pettine impressi, bon ton con un fermaglio gioiello, sporty glam con la riga cancellata e le lunghezze tirate all’indietro con le dita, come appena uscite dall’acqua o in versione di mezzo raccolto. Per giocare invece con le lunghezze la riga di lato e le onde sciolte saranno di grande tenzenza . Più o meno lucenti e perfette, dallo stile diva di Hollywood o dallo stile stropicciato. Il super corto iper-femminile o adornato da ciuffi e frange e il bob contornato da un’allure vintage resteranno protagonisti della prossima estate 2017. Il face framing ovvero i ciuffi a lato del viso si trasformano in dettagli di stile. Regala fondamentale sarà dare spazio all’imperfetto, il finish vissuto, sarà il nuovo must dell’hairstyle da tutti i giorni. Il liscio, extralong e impeccabile. Deve essere super lucente, lucido, quasi glossy, con la riga al centro della testa. È davvero molto semplice ma, quando ben realizzato, è un hairlook molto elegante e di classe. Il volume XXL sarà un altro must della primavera estate 2017. A tutto volume, dunque, anche i maxi raccolti spettinati, un ritorno allo stile anni ’60. La coda, comoda, intramontabile e versatile: alta e wet, bassa bon ton, avvolta da una cinghia-coulisse, bon ton con riga e mollettina di lato, laterale sotto il cappellino, tribal chic, tante sono le varianti per avere ogni giorno un look diverso. Un altro must intramontabile saranno le trecce, morbide, a spina di pesce o irregolari. Doppie, o ibride con gli chignon da ballerina. Non poteva di certo mancare l’uso degli accessori: cordicine, fiori e fermagli gioiello e anche osare con gli strass in perfetto italian style. I rasta, dove una cascata di dreadlocks colorati impazzerano sulle chiome di chi ama i look più strong e punk e teste pazze amanti del multicolor.