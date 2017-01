Un passo dal cielo 4, le anticipazioni del 2 febbraio 2017: Francesco si avvicina a Livia

Stasera, 26 gennaio 2016, andrà in onda la quarta puntata di Un passo dall cielo 4, amata fiction Rai che già dalla prima puntata ci ha riservato diverse sorprese e colpi di scena. I telespettatori , già alla terza puntata, sono con il fiato sospeso. Non sanno, infatti, come si metteranno le cose tra Vincenzo ed Eva, e nemmeno cosa accadrà tra Tommaso e Natasha: A San Candido è giunto Eugenij, il padre del piccolo bimbo della ragazza, e vuole convincere Natasha a tornare con lui. La curiosità di tutti è, inoltre, incentrata sul personaggio di Francesco Neri, uomo misterioso dal doloroso passato. Vediamo quali sono le anticipazioni ufficiali della quarta puntata di Un passo dal cielo 4, in onda giovedì 2 febbraio 2017.

Giovedì 2 febbraio 2017 andrà in onda la quarta puntata di Un passo dal cielo 4, l’ultima puntata prima dell’interruzione dovuta al Festival di Sanremo 2017, che andrà in onda su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio 2017. Secondo le anticipazioni ufficiali della quarta puntata di Un passo dal cielo 4, San Candido si prepara a vivere l’attesa festa del Sacro Cuore. I festeggiamenti, però, sono interrotti a causa del ritrovamento di un cadavere: si tratta di un noto scultore. Francesco Neri chiede, per le indagini, l’aiuto della moglie Livia, esperta di storia dell’arte. Quest’esperienza permette ai due di riavvicinarsi. Fedez inizia le riprese del suo video e organizza una festa a cui invita anche Vincenzo. Il commissario deve fingere di non essere più il fidanzato di Eva e ciò gli costerà molto… Livia, intanto, si ammala ma rifiuta di farsi curare in ospedale. Francesco è molto preoccupato…