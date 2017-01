Un passo dal cielo 4, le anticipazioni di stasera, giovedì 26 gennaio 2017. Stasera, 26 gennaio 2017, va in onda su Rai 1 una nuova puntata della fiction Un passo dal cielo 4. La nuova serie ha visto, a San Candido, l’arrivo di nuovi personaggi, tra cui Francesco Neri, il nuovo capo della forestale, ed Emma, un’etologa. A San Candido, è arrivato anche Fedez, e ciò ha portato scompiglio nella vita di Vincenzo. Il rapper, infatti, ha proposto ad Eva un contratto in cui chiedeva alla modella di fare la sua finta fidanzata: in questo modop i giornalisti di gossip sono impegnati con Eva e Fedez può lavorare tranquillo al suo prossimo disco. La storia tra Eva e Fedez, però, deve sembrare autentica, e per questo Vincenzo ha dovuto lasciare la casa che condivideva con la fidanzata…

Il commissario è momentaneamente ospitato in casa di Huber, e qui conosce Cristina, la sorella, che sta preparando il matrimonio con Hans. In realtà il fidanzato di Cristina ha deciso di prendersi una pausa di riflessione, ma la ragazza è convinta che tornerà a sposarla: così, organizza il matrimonio e sceglie il vestito. Ed un giorno, in effetti, Hans torna, ma non per sposarla: insieme alla sua nuova fidanzata consegna a Cristina delle bollette della casa in cui vivevano insieme. Vediamo ora quali sono le anticipazioni della puntata di stasera di Un passo dal cielo 4.

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni della puntata del 26 gennaio 2017.

Secondo le anticipazioni ufficiali della terza puntata di Un passo dal cielo 4, in onda stasera giovedì 26 gennaio 2017, assisteremo al rapimento di un medico. Francesco capisce che la tecnica usata dai sequestratori è frutto di un addestramento militare. A San Candido accade un’altra tragedia: una donna viene trovata in fin di vita. La polizia ha dei sospetti, e tutte le tracce sembrano convergere su Francesco… Persino Emma sospetta del capo della forestale. Vincenzo Nappi, intanto, non tollera più che Eva faccia la finta fidanzata di Fedez e cerca di far saltare il contratto tra il repper ed Eva. Ad aiutare il commissario sarà Cristina, la sorella di Huber.