Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: un bacio inaspettato nel trono over. Nella puntata odierna del programma di Uomini e Donne assisteremo alle vicende amorose delle dame e dei cavalieri del trono over. Dalle ultime news e anticipazioni di Uomini e Donne si rende noto che il trono over avrà inizio con il consueto scontro tra Tina e Gemma, con ovvio inserimento di Giorgio Manetti. Si torna a parlare poi di Marco e del bacio nella piazzola. Ai tempi la dama torinese ne parlò alla redazione ma ora sembra aver dimenticato totalmente l’accaduto. Si passa poi al cavaliere Nino che si siede al centro dello studio. Un bacio inaspettato ha condito la sua esterna. La fortunata dama è Anna, la quale ammette però di aver preso lei l’iniziativa.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono classico: grande amore tra Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani.

Per quanto riguarda il trono classico in pochi avrebbero scommesso nell’amore plasmatico che avrebbe unito Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani e invece i due sembrano rispecchiare alla perfezione quello che viene identificato come il ritratto della felicità. Sui social non mancano romantiche dediche e foto in bianco e nero con tanto di dedica: “È che a volte la realtà è più bella del sogno stesso…” scrive la ragazza. Anche i fan sembrano appassionarsi alla storia anche se, ospiti come coppia negli studi Mediaset, non sono mancate le frecciatine lanciate da Claudio D’Angelo e Sonia Lorenzini, ora tronista. Intanto varie i commenti lasciati dai fan che credono nella loro storia: “Siete una incantevole realtà”, “Sempre più intensi”, “Questo sogno vi auguro che duri in eterno…”