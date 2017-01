Albano Carrisi e Romina Power, ultime news ad oggi 27 gennaio 2017.

Romina Power e Albano Carrisi, ultime news ad oggi. Romina Power lascia l’America e torna a vivere in Italia, almeno per qualche tempo. La cantante ha deciso di tornare in Italia per un motivo preciso: vuole stare vicino alla figlia Romina Jr., impegnata a muovere i primi passi nel mondo della recitazione. Durante un’intervista all’emittente Radio Free Station la Power ha anche smentito di aver accettato di girare un film insieme all’ex marito: “Per ora non c’è nessun film. Non hanno la collaborazione né mia né di Albano. Sono qui per stare accanto a mia figlia Romina Junior, impegnata con un importante spettacolo teatrale”. In primavera farà parte insieme ad Ambra Angiolini e Nek della giuria di Standing Ovation, talent show di Raiuno condotto da Antonella Clerici. “Ci saranno bambini che si esibiranno con i loro genitori e nonni. Ho deciso di partecipare perché mi sembra una cosa carina. Saranno cinque puntate. Ho fatto questa scelta per rimanere anche un po’ di più in Italia in modo da seguire mia figlia Romina Junior, che adesso sta lavorando a teatro”, ha ribadito.

Albano Carrisi, ultime news ad oggi 27 gennaio 2017.

Intanto, Albano Carrisi, invece, si appresta a tornare al Festival di Sanremo 2017 come cantante in gara. Al settimanale ‘Intimità‘ ha raccontato quante rose, ma anche quante spine, ha avuto nella sua vita. “Direi che sono andate di pari passo. Nella mia esistenza ci sono state spine dolorosissime, ma anche rose profumatissime. Fra le rose metto il primo grande amore, i figli che sono nati, l’amore dei genitori, la gioia di sapere che ci sono anche tanti amici veri intorno a me, e fra le spine… sono tante che non mi va neanche di elencarle…”, ha detto il cantante.

Albano dopo un infarto e un’operazione d’urgenza al cuore, oggi ha capito che deve riguardarsi di più. “Mi ha fatto capire che, in tutti questi anni, ho dato parecchio filo da torcere al mio cuore che si è logorato. E meno male che me ne sono accorto a pochi passi da un ospedale, il Santo Spirito di Roma, poco lontano all’Auditorium dove avrei dovuto cominciare le prove del concerto di Natale. È stata la mia salvezza: era un infarto e il medico ha ritenuto di operarmi subito. Per fortuna è andato tutto bene e ora mi sento ringiovanito non solo nel cuore, ma anche nella testa. Otto giorni dopo l’intervento ero già in sala di incisione per finire il mio album”, ha raccontato.