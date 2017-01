Amici 2017 Ed. 16, le ultime news e anticipazioni: Alessio Mininni e il suo primo inedito. Alessio Mininni, recentemente nell’occhio del ciclone per alcune questioni riguardante un flirt con Asia Nuccetelli, è un cantante della scuola di Amici 2017 Ed. 16. Il cantante ha pubblicato il suo prima inedito intitolato “non cambiare mai”. Non sono mancate però della polemiche. Il cantante infatti ha affermato di non aver gradito la base realizzata da Boosta, e questo ha smosso non poche critiche, dai parte degli altri maestri e dei fan del programma che hanno accusato il ragazzo di essere arrogante e presuntuoso. Nonostante ciò l’inedito è stato realizzato ed è possibile acquistarlo si iTunes. Pur essendo uno dei cantanti più criticati Alessio conta numerosi fan, pronti a sostenerlo e ad acquistare il suo inedito.

Amici 2017 Ed. 16, le ultime news e anticipazioni: un altro abbandono in vista del serale di Amici.

Dalle ultime news a anticipazioni del programma di Amici 2017 Ed. 16 ci giungono voci di altri abbandoni in vista del serale. Dopo Emma Marrone anche Nek lascerà ufficialmente il serale di Amici 2017 Ed. 16. Nella scorsa edizione lo vedemmo alla guida della squadra blu insieme a J-Ax. Ora invece lascerà una poltrona vuota, Nek è stato ingaggiato dalla Rai per fare il giurato insieme a Romani Power e Ambra Angiolini nel nuovo programma di Antonella Clerici, Standing ovation, in cui i bambini canteranno accompagnati da genitori, nonni e zii. Anche il compagno di avventura J-Ax, impegnatissimo con Fedez, non si è ancora pronunciato sulla sua presenza al talent show di Amici 2017 Ed. 16. A sostituire questa perdita però ci sarà Gianna Nannini. Intanto nella scuola di Amici 2017 Ed. 16 aumentano le tensioni. Le amicizie vere sono davvero poche e le gelosie e le invidie sembrano fare da padrone.