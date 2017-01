Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le news ad oggi 27 gennaio 2017. Le ultime news sul fronte amnistia e indulto provengono come sempre dai Radicali italiani, che proseguono le loro visite nelle carceri. A margine della visita nel carcere di Teramo Rita Bernardini ha annunciato uno sciopero della fame per amnistia e indulto a conferma dell’impegno quotidiano e della lotta nonviolenta per i temi della dignità e della legalità. ecco intanto le ultime notizie su carceri e detenuti.

Carceri e detenuti: ultime news ad oggi 27 gennaio 2017.

Importanti notizie sul reinserimento dei detenuti arrivano Sassari. Secondo quanto riportato da sardegnaoggi, grazie a una convenzione tra Comune, Casa circondariale e Istituto “Pellegrini” di Sassari saranno formate alcune figure professionali di manutentore elettromeccanico, con conoscenze in elettronica ed elettrotecnica con “possibilità di spendere la propria competenza nella società”. Nel corso di manutentori elettromeccanici sono impegnate dodici persone detenute nella casa circondariale di Bancali.

E a proposito di reinserimento dei detenuti arriva anche la notizia di obiettivonews della presentazione a Druento (To) di un progetto ideato dal Comune con l’Ente Parco La Mandria, al Patto Territoriale della Zona Ovest e con il finanziamento della Compagnia di San Paolo, nell’ambito del bando “Programma Libero”. “Il progetto, denominato “Lav.Or.A.re” consiste in sei detenuti in regime di lavoro esterno (ex art 21 O.P.) che nei prossimi sei mesi (potranno diventare dodici), aiuteranno il Comune di Druento e l’Ente parco La Mandria in lavori di manutenzione sul territorio cittadino e all’interno del parco stesso” sempre ai fini dell’inclusione socio lavorativa di soggetti detenuti.

