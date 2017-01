Anticipazioni Il Segreto le trame di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 gennaio 2017: «I Santacruz narcotizzati da Francisca!» Abbiamo visto attraverso le anticipazioni de Il Segreto Francisca ordinare a Mauricio di narcotizzare i presenti in casa Santacruz, Miel Amarga, per impedirgli di prender parte alla festa organizzata dai Mella. Intanto al Jaral è scoppiato un incendio causato dai fuochi di artificio procurati proprio dalla Montenegro ai due figlioletti dei Mella, il disastro provoca la morte dell’intera famiglia, esclusa la giovane Beatriz.

«I rimorsi di Mauricio». Anticipazioni Il Segreto le trame di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 gennaio 2017

Secondo le anticipazioni de Il Segreto Mauricio, informato dell’accaduto, si sente in colpa, ritenendosene responsabile. Infatti per il sonnifero somministrato ai Santacruz nessuno è riuscito a soccorrere gli abitanti del Jaral. Inoltre la scelta di Francisca di organizzare una processione proprio in concomitanza con la festa, fa sì che il capomastro sospetti della sua padrona. La Montenegro tuttavia lo persuade della sua estraneità ai fatti.

«Eliseo imperversa ancora!». Anticipazioni Il Segreto le trame di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 gennaio 2017

Le anticipazioni de Il Segreto mostrano che per le donne di casa Santacruz non c’è neanche il tempo di piangere la morte dei nuovi amici, i Mella. Sol e Candela infatti dovranno di nuovo vedersela con Eliseo. Infatti la canaglia, di cui tutti pensavano di essersi finalmente liberati, tornerà per rapire le fidanzate di Severo e di Lucas. Le anticipazioni tuttavia ci garantiscono che alla fine l’intervento di Santacruz e Moliner riuscirà a sottrarle alle mani dell’infame.