Antonella Clerici: look in blu scuro oggi a La prova del cuoco

Antonella Clerici: in blu il look della puntata di oggi 27 gennaio de La prova del cuoco. Sceglie un look scuro oggi la conduttrice de La prova del cuoco, la biondissima e simpatica Antonella Clerici. Per lei una blusa blu scuro leggera abbinata ad una collana lunga e luminosa con elementi dorati. Un look che Antonella Clerici apprezza molto e che anche oggi la vede bellissima protagonista del mezzogiorno di Rai 1.

Antonella Clerici: il look di oggi 27 gennaio 2017.

Porta i capelli con una deliziosa coda bassa raccolta oggi Antonella Clerici. Un hairlook da cui trarre spunto se avete capelli medio lunghi con ciuffo è la ponytail bassa per un risultato elegante e chic. Oggi a La prova del cuoco la presentazione di un tipico piatto kasher realizzato da Luisanna Messeri, la pizza imbottita di Sorbillo e le ciambelle fritte di De Riso di cui Antonellina nazionale va ghiotta e che sono andate a ruba nello studio. Le ciambelle ed i bomboloni fritti sono un piatto decisamente irresistibile a cui davvero in pochi saprebbero rinunciare!

