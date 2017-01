Caterina Balivo, look casual chic a Detto Fatto di oggi, 27 gennaio 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, venerdì 27 gennaio 2017. Oggi, venerdì 27 gennaio 2017, torna su Rai 2 Caterina Balivo con l’ultima puntata di Detto Fatto prima della pausa del fine settimana. Anche oggi vediamo tanti tutorial utili ed interessanti e ammiriamo il bellissimo outfit scelto dalla conduttrice. In questa settimana Caterina Balivo ha prediletto abiti colorati con fantasiè floreali. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, Caterina cambia stile e sceglie un outfit casual chic con blusa nera con velate trasparenze e con jeans a vita alta con preziosi dettagli gioiello.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 27 gennaio 2017.

Caterina Balivo sceglie sempre tagli di capelli di estrema tendenza. All’inizio della nuova stagione 2016 – 2017 di Detto Fatto, Caterina ha stupito con un colore rosa per poi tornare al suo castano naturale. Per quanto riguarda l’haircut, invece, la conduttrice ha scelto un long bob che oggi porta liscio, per un effetto raffinato.