Detto Fatto, i tutorial e le anticipazioni di oggi, venerdì 27 gennaio 2017: cucina, moda, tagli capelli. Oggi, venerdì 27 gennaio 2017, torna su Rai 2 Caterina Balivo con un’altra puntata di Detto Fatto ricca di interessanti tutorial. Vediamo qualche anticipazione della puntata di Detto Fatto in onda oggi su Rai 2. Gianfranco Iervolino propone un tutorial di cucina e ci insegna a realizzare un dolce tipico campano: la polacca di Aversa. Fabrizio Crispino torna a Detto Fatto con un nuovo tutorial seza ago e filo, e ripropone un abito rosso indossato da Ariana Grande. Dopo il grande successo e l’enorme apprezzamento dello scorso tutorial, torna a Detto Fatto il parrucchiere e barbiere Giovanni Cibin che oggi propone un nuovo taglio di capelli per il suo ospite Matteo, e gli spiega come mantenere la barba ordinata e morbida.

Detto Fatto prosegue con Fabiano Oldani che spiega quali piante sono adatte a poter vivere nella stanza da bagno. A Detto Fatto torna lo chef Sebastiano Rovida con un nuovo tutorial di finger food. Oggi lo chef propone un piatto orientale con maiale, piselli, sake e anice.