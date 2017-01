Guida tv, tutti i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di domani 28 gennaio 2017

Guida tv completa di sabato 28 gennaio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda sabato sera, 28 gennaio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il varietà Cavalli di battaglia. Su Canale 5, invece, vedremo il varietà C’è posta per te. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di sabato 28 gennaio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda lo spettacolo Cavalli di battaglia. Torna su Rai 1 Gigi Proietti con il suo show Cavalli di battaglia e con tanti ospiti. Questa di sabato sarà l’ultima puntata del varietà e ci saranno tanti ospiti. Tra i nomi più accreditati ci sono quelli di Paolo Bonolis, di Fabrizio Frizzi e di Antonelli Venditti. Su Rai 2 verrà trasmessa la serie tv N.C.I.S. Los Angeles. Aiden invia un codice d’urgenza al padre Sam: c’è una terribile emergenza nella scuola militare, che è stata presa d’assalto da un gruppo di estremisti guidati da un nemico di Sam.

Su Rai 3 verrà trasmesso il programma Sono innocente. La trasmissione è condotta dal giornalista Alberto Matano e va onda su Rai 3 dal 7 gennaio 2017 per dieci puntate. Si parla del dramma di uomini e donne accusati ingiustamente: si tratta di quelle persone che, mentre vivono la loro vita, si trovano, non sapendo come e perché, in carcere.

La guida tv di sabato 28 gennaio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Rete 4 vedremo il film Ferite mortali. Orin Boyd è un poliziotto che per scoprire la verità ed incarcerare i mafiosi usa spesso metodi poco ortodossi. Ciò non è ben visto dai suoi superiori, che, per punirlo, lo assegnano ad uno dei peggiori distretti della città. Orin, inoltre, è costretto a seguire un corso con una psicologa per migliorare il suo carattere ed il suo comportamento.

Su Canale 5 andrà in onda il varietà condotto da Maria De Filippi C’è posta per te. Assisteremo a tanti nuovi e commoventi casi, e vedremo degli ospiti. A C’è posta per te di sabato 28 gennaio 2017 potrebbe esserci la cantante Alessandra Amoroso. Su Italia 1 andrà in onda, invece, il film d’animazione Cattivissimo me 2. Gru si è lasciato alle spalle il suo passato, non svolge più il ruolo del cattivo e vuole ricoprire, invece, il ruolo di padre per crescere Margo, Edith e Agnes. Ma il crimine è dietro l’angolo…

Guida tv: i programmi tv di sabato 28 gennaio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Sabato sera, 28 gennaio 2017, su La7 andrà in onda la serie tv L’ispettore Barnaby. Nel cielo della foresta si vedono delle luci misteriose, ed il Ranger muore misteriosamente. Si pensa sia colpa di un Ufo. Barnaby indaga…