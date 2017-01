Hotel Rigopiano: le news e gli aggiornamenti ad oggi 27 gennaio 2017. Ieri è stato fatto il tragico e definitivo “bilancio” dei morti nell’Hotel Rigopiano, investito da una valanga. Sono state identificate tutte le 29 vittime della sciagura, che adesso riceveranno degna sepoltura. Cala il silenzio nel rispetto del dolore di una tragedia che ha tenuto tutta Italia con il fiato sospeso. Sono diverse le cittadine italiane che piangono i loro figli e che hanno proclamato il lutto.

Rigopiano: silenzio e dolore.

Il fratello il pilota 25enne della Ryanair Marco Tanda, originario di Gagliole (Macerata) morto insieme alla sua fidanzata Jessica Tinari è stato riconosciuto in queste ultime ore dal fratello Gianluca: ”ora che Marco non c’è più è il momento del silenzio” ha detto alla stampa. Hanno perso la vita ventinove persone tra ospiti e dipendenti mentre a salvarsi sono state 11 persone. Ciò che resta è il grandissimo dolore ed una serie di domande che al momento non riescono a trovare un’immediata risposta.

Il direttore centrale delle emergenze dei Vigili del fuoco, Giuseppe Romano ha dichiarato al Fatto: “Rigopiano è tra le più complesse che abbiamo mai gestito, con un crollo di un edificio di 4 piani sotto una valanga in uno scenario di terremoto, con l’impossibilità di arrivare sia via terra che via aria e con le comunicazioni difficili”.