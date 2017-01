Maurizio Costanzo ricoverato: il conduttore smentisce su Facebook e tranquillizza il pubblico!

Maurizio Costanzo ricoverato: il conduttore smentisce! Nelle ultime ore si era diffusa in rete la notizia che Maurizio Costanzo fosse stato ricoverato d’urgenza. L’indiscrezione è stata subito accolta con allarme da amici, conoscenti e fan, ma ben presto è arrivata la smentita del noto conduttore e giornalista. Maurizio sta benissimo e non è in ospedale, bensì a lavoro come sempre e martedì registrerà la nuova puntata del suo programma ‘L’Intervista‘. Sono stati giorni un pò pesanti, ma la causa è solo una bronchite, malanno di stagione. Dopo aver saputo della bufala in rete Costanzo ha voluto diffondere sui social un comunicato stampa di smentita.

Maurizio Costanzo ricoverato: il conduttore smentisce la bufala!

Maurizio Costanzo accanto ad una sua immagine mentre è a lavoro nel suo studio e fa le corna in segno di scongiuro, ha aggiunto un breve testo: “Maria sarà sul palco di Sanremo, spostata una registrazione e si dice abbia avuto un malore; io ho avuto una bronchite, mi curo per evitare che diventi polmonite e si scrive che sono ricoverato in ospedale in fin di vita per un arresto cardiaco. Io sto lavorando, lei sta lavorando, martedì registrerò L’Intervista che vedrete giovedì sera. Diciamo che tutti cantano Sanremo, a volte in modo intonato, a volte in modo stonato e fuori luogo. Buon lavoro a tutti”.