Papa Francesco, oggi l’udienza alla Delegazione “European Jewish Congress” e l’omelia di Santa Marta.

Papa Francesco, oggi news al 27 gennaio 2017. Oggi, nella Giornata della Memoria che ogni anno ricorre il 27 gennaio, sarà in udienza da Papa Francesco in Vaticano la Delegazione “European Jewish Congress”. E di memoria ha parlato stamattina Papa Francesco nella consueta omelia di Santa Marta.

Si tiene questa mattina in Vaticano l’Udienza alla Delegazione “European Jewish Congress”. Il Papa nell’Omelia di Santa Marta del mattino, secondo quanto riportato da Radio Vaticana, ha detto: “Dio ci liberi dal peccato che ci paralizza come cristiani: la pusillanimità, l’aver paura di tutto, che non ci fa avere memoria, speranza, coraggio e pazienza. La Lettera agli Ebrei proposta dalla liturgia del giorno esorta a vivere la vita cristiana con tre punti di riferimento: il passato, il presente e il futuro. Innanzitutto ci invita a fare memoria, perché ‘la vita cristiana non incomincia oggi: continua oggi’. Fare memoria è ‘ricordare tutto’: le cose buone e quelle meno buone, è mettere la mia storia “davanti a Dio”, senza coprirla o nasconderla”.