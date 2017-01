Pensioni oggi 27 gennaio 2017, le ultime novità. Sul fronte pensioni, si sta cercando di procedere ad un accelerazione del meccanismo Ape, per evitare il rischio di sforare il termine del 1° marzo fissato dalla legge di Bilancio per il varo dei decreti di attuazione dell’Anticipo pensionistico. È quello che sta provando a imprimere alla fase attuativa dell’Ape il Nucleo tecnico di politica economica di Palazzo Chigi, infatti i tecnici della Presidenza del Consiglio stanno pensando al varo simultaneo a metà febbraio (entro il 20) dei principali provvedimenti attuativi dell’Ape, sull’Ape sociale in particolare per “usuranti” e disoccupati, nonché sulla riduzione dei requisiti contributivi per i lavoratori precoci.

Riforma pensioni ed anticipo pensionistico.

Sul fronte riforma pensioni questi provvedimenti dovrebbe essere utilizzati anche per sistemare il dispositivo dell’Ape con alcuni mini-ritocchi, come ad esempio quello che dovrebbe prevedere per l’accesso all’Ape volontaria l’obbligo di presentare le richieste facendo uso dello “spid”, il nuovo sistema unico d’identità digitale. L’obiettivo dei tecnici è di mettere a punto un sistema di accesso all’Ape individuale estremamente semplificato: con la domanda all’Inps si attiverà una pagina utente sulla quale si potrà seguire passo dopo passo tutto il processo di autorizzazione, l’attivazione del piano di finanziamento e i contratti con banche e assicurazioni che verranno scelti dal lavoratore.

Ape Social e invalidità civile.

Sul fronte pensioni anticipate, il Nucleo tecnico di politica economica di palazzo Chigi, secondo quanto riporta il Sole24 Ore, sarebbe al lavoro anche per garantire l’accesso dell’Ape social anche agli invalidi del lavoro con una percentuale di riduzione delle capacità non allineata a quella degli invalidi civili. Attualmente l’ultima legge di Bilancio prevede l’accesso all’indennità dell’Ape sociale a varie condizioni, tra le quali quella degli invalidi con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile fino al 74% e in possesso di almeno 30 anni di contribuzione. Questa soglia esclude però una fetta di lavoratori che non supera il 60% di riduzione delle capacità, secondo le tabelle di trasformazione Inail. Questa categoria di lavoratori con il mini-ritocco allo studio potrebbero accedere all’Ape social con un leggero ampliamento della platea ma senza il ricorso di risorse aggiuntive.

Pensioni, Inps, novità ad oggi 27 gennaio 2017.

Sul fronte pensioni, l’Inps sta affinando le prime circolari attuative su usuranti e cumulo gratuito (ma non per le Casse). Allo stesso tempo i tecnici di Palazzo Chigi, oltre a confermare la loro volontà di emanare i decreti attuativi entro la metà di febbraio, stanno lavorando anche su un altro fronte strategico per il decollo dell’Ape: quello degli accordi quadro con Abi e Ania, per i quali si parte da un tasso Tan al 2,5% e un premio assicurativo al 29% che potrebbero tuttavia essere ridotti. Al Mef spetterà il compito di confezionare con l’Inps la convenzione sul Fondo di garanzia da 70 milioni che servirà per coprire l’80% degli eventuali mancati rimborsi in casi particolari fissati nel Dpcm.

Pensioni anticipate ed Ape, le news di Stefano Patriarca.

Sulle pensioni anticipate ed in particolare sul meccanismo Ape un’indicazione importante viene fornita da Stefano Patriarca, consigliere economico di palazzo Chigi, il quale ha spiegato, secondo anche quanto segnalato dal sito Il Sussidiario, che l’Anticipo pensionistico volontario si baserà su un prestito con un tasso di interesse intorno al 2,5%. “Considerando che è un indebitamento di lungo periodo, a 20 anni, un tasso fisso che non cambia è una condizione finanziaria molto agevolata”, ha spiegato. E in effetti se il periodo di tassi bassi dovesse cessare come pare plausibile grazie all’aumento del costo del denaro che la Federal Reserve ha messo in moto, allora quel 2,5% potrebbe risultare vantaggioso nel medio-lungo periodo”. Tra l’altro Patriarca ha ricordato che l’Ape consente di continuare a lavorare con un contratto part-time e dunque, per chi ne ha la possibilità ovviamente, potrebbe esserci il modo di ripagarsi la penalizzazione che sia avrà sul proprio assegno pensionistico.

Pensioni anticipate, opzione donna, cumulo: le news dell’onorevole Anna Giacobbe.

Le ultime news sul fronte pensioni anticipate donne, opzione donna e cumulo contributivo, vengono fornite dall’onorevole Anna Giacobbe, in un’intervista di ieri al sito Blastingnews, realizzata da Stefano Calicchio. In primis la Giacobbe parla dell’estensione del cumulo gratuito, oggetto di un possibile intervento tecnico del Governo nel breve termine, e sul quale il Comitato OD Social ha in preparazione una diffida. “Continuo ad essere convinta del fatto che il cumulo gratuito dei contributi sia uno dei contenuti positivi della Legge di Bilancio e che sia doveroso riconoscere questa facoltà anche a chi utilizza opzione donna”, ribadisce la Giacobbe.

Per l’onorevole Anna Giacobbe “con la legge di Bilancio si è avviato un percorso per ridare flessibilità all’uscita da lavoro a pensione e per riconoscere le condizioni che fanno la differenza tra questo e quel lavoro, tra questa e quella situazione personale dei lavoratori, nel determinare i requisiti per accedere alla pensione: in questo ambito vanno costruire modifiche normative che consentano alle donne di anticipare il pensionamento”.

Pensioni, Inps, Boeri da il via al piano riorganizzazione.

Sul fronte pensioni ed Inps, è partita la riorganizzazione dell’Inps: il presidente Tito Boeri ha firmato ieri, infatti, le determinazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale, proposti dal neo direttore generale Gabriella Di Michele che completa così il primo tassello del piano di ristrutturazione dell’Ente con la riduzione da 48 a 36 delle direzioni generali di cui 22 a livello regionale e la creazione di tre nuove dirigenze territoriali, a Roma, a Napoli e a Milano. Tra le direzioni principali Boeri, ha chiamato alle Pensioni Luca Sabatini mentre Maria Sandra Petrotta è stata nominata alla Direzione generale Entrate e recupero crediti, che ingloba anche l’ex direzione generale di Vigilanza guidata a in precedenza da Fabio Vitale ora spostato alla direzione regionale del Lazio. Alle Risorse umane è stato nominato Giovanni di Monde che prende il posto di Sergio Saltalamacchia ora direttore regionale per la Sicilia; agli Ammortizzatori sociali Maria Grazia Sampietro, alla non autosufficienza Rocco Lauria e ai Servizi agli utenti sul Territorio, Antonio Pone. Antonello Crudo, in precedenza alla guida della direzione Pensioni si occuperà Amministrazione finanziaria e servizi fiscali, mentre Vincenzo Damato che ha svolto le funzioni di direttore generale dopo le dimissioni di Cioffi guiderà la direzione Organizzazione e sistemi informativi.

Riforma pensioni, anche Nazzareno Mollicone replica a Tito Boeri.

Sul fronte pensioni, nuove dichiarazioni arrivano a commento delle parole di Tito Boeri sulla riforma delle pensioni. Nazzareno Mollicone, responsabile nazionale dell’Ufficio Politiche previdenziali dell’Ugl, parla di “visione ‘livellatrice’ del Presidente dell’Inps”, il quale sarebbe convinto che si combatta la povertà creando altra a spese dei pensionati. Secondo quanto riportato dall’agenzia Agerpal, per Mollicone sarebbe “sempre più sorprendente la visione ‘livellatrice’ del presidente dell’Inps: la sua idea di lotta alla povertà ne crea altra a spese dei pensionati”. Così Nazzareno Mollicone, responsabile nazionale dell’Ufficio Politiche previdenziali dell’Ugl, in merito alle dichiarazioni di Tito Boeri durante il dibattito promosso da Il Sole 24 Ore sulle innovazioni introdotte in materia con la Legge di stabilità.

“E’ infatti singolare la sua critica alla presunta “generosità” nell’erogazione della quattordicesima nei confronti di non meglio identificate categorie di pensionati che avrebbero già usufruito in passato di trattamenti vantaggiosi. Addirittura, intende verificare la consistenza dei loro redditi familiari prima dell’erogazione”. Per Mollicone “forse Boeri dimentica che le pensioni sono ormai corrisposte con il metodo contributivo secondo le attività lavorative svolte ed i contributi versati e – precisa il sindacalista – questo dato prescinde da altri elementi reddituali personali o familiari”.“Non dimentichiamo che, in Italia, la crescita dei dati relativi alla povertà è sempre più preoccupante e – conclude – interessa in gran parte proprio i pensionati cui è destinata la quattordicesima. Una categoria già fortemente penalizzata per il mancato adeguamento annuale e per una elevata tassazione sulla loro rendita”.

