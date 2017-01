Riforma delle pensioni, le ultime novità. Le misure sulle pensioni contenute nella legge di Bilancio 2017 sono motivo di soddisfazione per i sindacati Cgil, Cisl e Uil, coinvolti nella stipula del verbale d’intesa sulle riforme del 28 settembre 2016 con il Governo Renzi. La Cgil, in particolare, rimane critica sulla misura per le pensioni anticipate, Ape, nella sua versione volontaria. L’Ape sociale, è approvata dal sindacato di Susanna Camusso, che vorrebbe comunque ottenere l’estensione la platea dei beneficiari.

Riforma delle pensioni, continua il dibattito.

Le critiche rivolte dal presidente dell’Inps, Tito Boeri, alla riforma delle pensioni che è in atto sono state oggetto di polemiche e riflessioni da parte dei sindacati, del mondo politico e dell’economia. La Confartigianato di Vicenza va controcorrente. “L’intervento del presidente dell’Inps Tito Boeri, secondo il quale la manovra pensionistica contenuta nella Legge di Stabilità 2017 scarica gli oneri sulle generazioni future, è un tema sul quale già in passato abbiamo espresso analoghe posizioni, rilevando l’incongruità di un sistema che non vuole affrontare alla radice il tema dell’equità sociale”, si legge in una nota.

“Sul punto”, ha spiegato Agostino Bonomo, presidente provinciale di Confartigianato Vicenza, “abbiamo più volte sostenuto che la precarizzazione del lavoro giovanile e le norme di rallentamento dei pensionamenti hanno contratto in modo innaturale il numero degli occupati nella fascia d’età 25-35, mentre è aumentato quello del personale anziano. In questo contesto si innestano le nuove norme della Legge di Stabilità, che aumentano inevitabilmente la spesa pensionistica, senza porsi il problema della sostenibilità nel lungo periodo”.

“In particolare, Boeri punta il dito contro l’estensione della 14ª mensilità ai pensionati, intervento che favorisce chi già gode di un trattamento pensionistico ma non affronta il tema dell’impatto che un aumento del debito provoca sulle nuove generazioni. Certo, non si tratta di gettare la croce addosso a chi percepisce dai 750 ai 1.000 euro di pensione al mese, riuscendo a malapena a sopravvivere. Tuttavia, se il sistema non si regge in equilibrio, anzi sprofonda sempre di più a seguito di scelte politiche – di oggi come di ieri – che non hanno mai valutato a priori le conseguenze del debito implicito, allora c’è da chiedersi quale futuro ha in mente questo Stato per i nostri giovani”, ha aggiunto .

Riforma delle pensioni. Il punto di Confartigianato.

Sempre in tema di riforma delle pensioni è intervenuto Sandro Venzo, delegato alle politiche della formazione e del lavoro di Confartigianato Vicenza. “A parole”, ha affermato, ” tutti concordano che non si può far ricadere sui figli le colpe dei padri, dopo che per anni si sono sperperate risorse per garantire privilegi e interessi a danno delle future generazioni, con conseguente aumento sconsiderato della spesa pubblica. Se l’Italia non cresce o cresce troppo poco, se per ogni pensionato ormai c’è un solo lavoratore attivo, se il Paese sta invecchiando e non c’è ricambio generazionale, come si può pensare di costruire un futuro per i giovani che consenta loro di arrivare a ottenere una pensione dignitosa possibilmente prima degli 80 anni? Saremo condannati a finanziare la spesa pensionistica con assicurazioni private integrative?”.

“A noi piacerebbe”, hanno concluso i due dirigenti dell’Associazione, “che lo Stato affrontasse il tema senza alcun condizionamento di bandiera, che desse delle risposte incoraggianti a chi è già entrato nel mondo del lavoro, ma soprattutto a chi dovrà entrarci in futuro: se questo comportasse il fatto di richiedere sacrifici, anche piccoli, a chi ha già goduto di trattamenti privilegiati, sarebbe solo il segnale che i padri iniziano a credere nei propri figli”.