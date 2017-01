Serie A, anticipi 22° giornata: formazioni e news di Lazio-Chievo e Inter-Pescara. I due anticipi della 22° giornata della Serie A sono Lazio-Chievo (18:00) e Inter-Pescara (20:45), che si giocheranno domani 28 gennaio 2017. La squadra biancoceleste è reduce dalla brutta sconfitta di Torino contro la Juventus, ma resta in una buona posizione di classifica, ovvero al quarto posto a -4 dalla zona Champions. Il Chievo è in piena crisi (5 sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia) ma è ad un’ottima distanza di sicurezza dalla zona retrocessione (+15).

Simone Inzaghi deve rinunciare allo squalificato Ciro Immobile, quindi partirà titolare il centravanti serbo Djodjevic, affiancato dalle due ali Lulic e Felipe Anderson. Gli unici indisponibili della rosa Laziale sono Keita (in Coppa d’Africa) e l’infortunato Kishna. Il Chievo giocherà ancora con il modulo preferito di Maran, ma nel ruolo di trequartista potrebbe agire De Guzman, dietro le due punte Birsa e Inglese. Panchina per Sergio Pellissier. La Lazio è favorita, avendo dato il meglio di se in questa stagione tra le mura amiche.

Serie A, anticipi 22° giornata: formazioni e news di Lazio-Chievo e Inter-Pescara.

Il secondo anticipo è Inter-Pescara, alle 20:45 presso lo Stadio G. Meazza di Milano. Impegno agevole per la squadra di Stefano Pioli, che in settimana ha portato i suoi ragazzi a cena fuori e punta la settima vittoria consecutiva. I nerazzurri schiereranno davanti alla difesa la coppia Gagliardini-Brozovic e in avanti l’ultimo match winner Joao Mario è favorito su Ever Banega. Gli altri tre componenti del reparto offensivo sono Candreva, Perisic e Icardi, insostituibili nello scacchiere tattico di Pioli.

L’Inter è a quota 39 punti, a -5 dal Napoli terzo e a -9 dalla Juventus capolista (che deve recuperare una partita). Il terzo posto è un obiettivo concreto. Il Pescara di Massimo Oddo è alla disperata ricerca di punti salvezza e proverà a fare l’impresa. Oddo giocherà col 3-5-2 e in attacco giocheranno Benali e Cerri, arrivato in prestito dalla Juventus. Partiranno dalla panchina gli altri due nuovi acquisti, Kastanos e Cubas (entrambi sempre in orbita juventina). Diretta TV: Lazio-Chievo (18:00) e Inter-Pescara (20:45) saranno trasmesse sia su Sky Calcio 1 sia su Premium Sport.